Azcón afirma que "no puede ser que haya trenes a 350 kilómetros por hora" mientras en Teruel van a 50
El presidente aragonés compara el reciente anuncio de Óscar Puente sobre el AVE y lamenta la conexión ferroviaria de la provincia turolense
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado este martes que el Ministerio de Transportes apueste por trenes que circulen a 350 kilómetros por hora y que por Teruel pasen a 50. "No puede ser que se esté apostando por que trenes de 300 pasen a 350 km/h y que por Teruel sigan pasando a 50", ha afirmado en la clausura en el Edificio Pignatelli de la jornada sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo organizada por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en referencia al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que los trenes Madrid-Barcelona circularán a 350 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir el tiempo de trayecto entre ambas ciudades a menos de dos horas.
En su intervención, Azcón ha destacado que el corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura imprescindible para el desarrollo de Aragón y otras comunidades autónomas y para el conjunto de España, pero ha lamentado que el tramo entre Aragón y Valencia "está lejos de ser una línea adecuada", ya que no tendrá doble vía y, entre Sagunto y Teruel, "circulará a menos de 200 kilómetros por hora".
"Es inadmisible que Valencia y Zaragoza, la tercera y la cuarta ciudad de España, no estén conectadas por una línea de altas prestaciones que se prolongue hasta la cornisa cantábrica", ha aseverado Azcón.
En esa línea, también ha puesto en valor la Travesía Central del Pirineo como una conexión que necesariamente tiene que ir de la mano del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. "Con ambas infraestructuras y la línea Zaragoza-Canfrac-Pau reabierta, conectaríamos los puertos de Valencia, Algeciras y Sines (Portugal) con el centro de Europa de la forma más directa", ha defendido.
