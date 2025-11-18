Azcón, sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo: “Tiene que ser un proyecto de país y no de unas comunidades autónomas”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este martes en el foro sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En su intervención, Azcón ha calificado la infraestructura de “proyecto de país” y ha vuelto a solicitar una mayor inversión en este tipo de conexiones ferroviarias, para mejorar la conectividad en el país e impulsar el desarrollo económico y social.

“Es una estructura que nos beneficia a todos”, ha resumido Azcón, que ha agradecido a Prensa Ibérica la organización de una cita sobre un recurso que “puede transformar el país”, pero del que “no se habla todos los días en la cola del mercado”. “Hay que poner el foco en un proyecto de Estado que tiene que ir a un ritmo adecuado y no al desesperante que lleva ahora, porque genera una gran desafección entre los ciudadanos que no ven soluciones por parte de los poderes públicos”, ha analizado el jefe de la DGA.

El preisdenta ha reivindicado el Cantábrico-Mediterráneo porque “no es un corredor normal”, sino que sirve para “romper con la radialidad” con la que se desarrollaron las conexiones españolas. Para Azcón, este nuevo corredor “tiene que ser la columna vertebral del transporte en la Península Ibérica” y formar parte de un Aragón que ya es “la plataforma logística más importante del sur de Europa”.

“No vamos por el buen camino y no vamos a cumplir los objetivos”, ha lamentado Azcón sobre las conexiones ferroviarias de España y Europa, con propósitos del 30% y el 45% del transporte de mercancías para 2030 y 2050 por tren: “Es imposible que se haga porque nos hemos puesto unos objetivos que no seremos capaces de cumplir”. El presidente de Aragón ha pedido “una línea adecuada” para las conexiones entre Valencia y la comunidad que preside, que sea “de altas prestaciones”. “Sabemos que no estamos solos y necesitamos la cooperación y colaboración de otros territorios, para no depender de los Gobiernos de turno”, ha solicitado el jefe de la DGA.

El presidente autonómico ha mostrado su deseo por tener “un país bien vertebrado y conectado” y ha vuelto a solicitar otras dos infraestructuras, como la conexión con Francia por los Pirineos o la segunda parada del AVE en Zaragoza. Sobre la apuesta por el Cantábrico-Mediterráneo, Azcón ha afirmado que servirá para “aumentar la competitividad de las empresas, impulsar la intermodalidad, favorecer la reindustralización y la atracción de inversiones a Aragón”. Por ello ha pedido al Gobierno de España que “agilice las obras” y destine parte del reciente plan anunciado por el Ministerio de Transportes a este eje, “una parte esencial”, además de “replantear la infraestructura y acometer las intervenciones necesarias”.

“Los miles de millones que se van a destinar a infraestructuras ferroviarias siempre serán incompletos si no se incluye el corredor Cantábrico-Mediterráneo con altas prestaciones, doble vía y electrificado”, ha finalizado Azcón.