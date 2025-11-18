Buenas noticias para los padres de Aragón: el Gobierno anuncia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años

Buenas noticias para los padres y madres en Aragón. Yolanda Díaz (Sumar) ha anunciado que propondrá al Gobierno, del que forma parte, la puesta en marcua de una nueva ayuda mensual de 200 euros para apoyar a las familias en la crianza de sus hijos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 18 de noviembre una declaración institucional no vinculante, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, donde se incluye esta prestación universal.

Los datos socioeconómicos respaldan esta medida. Según Eurostat, el 29,2% de los hogares españoles con menores a cargo vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, 2,6 millones de personas están clasificadas como 'población en riesgo de pobreza relativa'. Esta situación tampoco afecta por igual a todos, ya que la desigualdad por géneros es evidente: alcanza al 26,8% de las mujeres, frente al 24,8% de los hombres.

En el plano internacional, España se sitúa a la cabeza de Europa en población en riesgo de pobreza o exclusión social, solo superada por Bulgaria, Grecia y Rumanía. El país con la tasa más baja es la República Checa, con solo 1 de cada 10 ciudadanos en esta situación. La media de la Unión Europea se sitúa en torno al 21%, más de ocho puntos por debajo de nuestro país.

España está a la cabeza en los ranking europeos en pobreza infantil. / ALBA VILLAR

Cómo será la prestación universal de 200 euros mensuales para familias

Tal y como reza el documento aprobado por el Ejecutivo, "la desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia". Los menores afectados por esta problemática suelen enfrentarse a dificultades en su escolarización y rendimiento académico, además de sufrir estigmatización y barreras sociales que limitan su desarrollo integral.

Por ello, la intención del Ejecutivo es que todas las familias puedan acceder a esta prestación, sin importar su situación laboral y nivel de renta del hogar. Un elemento indispensable para llevar a cabo es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para que se puedan incluir las partidas necesarias que lo sistenten.

Aunque todavía se desconocen los detalles concretos de esta ayuda, esta consistiría en un ingreso mensual de 200 euros (2.400 euros anuales) destinado a cada menor hasta que alcance la mayoría de edad, es decir, los 18 años.

Un apoyo para la crianza

Uno de los principales objetivos es ofrecer confianza a las familias, quitando el temor sobre el futuro de sus hijos y asegurando que puedan cuidarlos en las mejores condiciones de vida. Otro de los aspectos positivos de esta ayuda es que podrá se podrá cobrar a la vez que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de alguno de los progenitores.

A la espera de conocer la letra pequeña de esta ayuda, las familias aragonesas esperan con ansia que el Gobierno explique cómo se aplicará y os requisitos que habrá que cumplir para ser beneficiario.