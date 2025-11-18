CCOO Aragón denuncia la 'cascada' de dimisiones en centros educativos y culpa a la consejería

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha denunciado este martes la 'cascada' de dimisiones de los últimos días en el ámbito educativo de la comunidad. "La sucesión de dimisiones de equipos directivos ponen de manifiesto el colapso organizativo causado por la falta de inversión y de compromiso del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón", han indicado.

El sindicato ha detallado así la dimisión en los últimos días del director del IES Miguel Servet de Zaragoza, que ha decidido abandonar su cargo "ante la inacción del Departamento y la imposibilidad de atender dignamente al alumnado del Espectro Autista (TEA)", según CCOO. El centro lleva meses alertando sobre la ausencia de personal especializado, pero la Administración "sigue sin dar respuesta, generando una situación insostenible tanto para el alumnado como para el profesorado".

Añaden a esto la dimisión "en bloque" del equipo directivo del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, que han convocado huelga en dicho centro educativo para los próximos días 2, 3 y 4 de diciembre. En este centro, se denuncia la "grave falta de personal" (de limpieza, auxiliar administrativo, etc.) que sufre el instituto, una situación que "dificulta incluso las tareas más básicas de organización y atención educativa". El centro, uno de los que más ha crecido en los últimos años -tiene 900 alumnos-, arrastra déficits estructurales que "no han sido atendidos pese a las reiteradas peticiones de su dirección", dice CCOO.

Esta cadena de dimisiones se produce, además, justo después de la renuncia de la directora provincial de Educación de Zaragoza, quien también denunció el pasado viernes a través de una carta la "falta de apoyo y respaldo" por parte de la Consejería de Educación.

"Esta coincidencia no puede entenderse como hechos aislados, sino como el reflejo de un problema profundo: el Departamento de Educación está abandonando a los centros públicos y no está garantizando los recursos mínimos necesarios para su funcionamiento", señala el sindicato.

"Es extremadamente preocupante que la falta de inversión, la insuficiencia de personal docente y no docente y la lentitud de los procedimientos administrativos estén convirtiéndose en una dinámica habitual. Los centros educativos se ven obligados a comenzar y continuar el curso con plantillas incompletas, vacantes sin cubrir, personal insuficiente para atender a alumnado con necesidades específicas y equipos directivos exhaustos que no pueden asumir más responsabilidades de las que ya soportan", indican en su comunicado.

Nueva concentración

Ante este escenario, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón exige la cobertura inmediata de todas las vacantes en los centros afectados y en el conjunto de la red pública, una planificación realista que evite que los institutos comiencen el curso sin los recursos necesarios, una inversión suficiente que garantice plantillas estables y completas y una reducción de la burocracia administrativa que está paralizando la respuesta educativa.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, junto con el resto de sindicatos y organizaciones convocantes, hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa a participar activamente en las concentraciones en los centros educativos convocadas en la provincia de Zaragoza los próximos 19 y 26 de noviembre. Movilizaciones que culminarán con una gran manifestación el 26 de noviembre a las 18:00h en defensa de una escuela pública.