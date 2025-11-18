El Centro Aragonés de Barcelona será una referencia turística, cultural y gastronómica de la comunidad en Cataluña

El Centro Aragonés de Barcelona está algo más cerca de recuperar el esplendor perdido. El Gobierno de Aragón ya ha sacado a licitación un nuevo contrato, de unos 110.00 euros, en el que busca "una asistencia externa especializada" que permita que el emblemático edificio pueda convertirse en una referencia cultural, turística y gastronómica en la Ciudad Condal. La DGA exige, además, "la sostenibilidad económica" de una infraestructura sobre la que ya se está trabajando, con los proyectos para garantizar su estabilidad estructural.

En el nuevo concurso público, convocado por la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública como responsable del patrimonio y los edificios de la DGA, el Gobierno aragonés busca "una propuesta de programa de usos y de gestión" de la estructura. Los objetivos del Ejecutivo autonómico son que el edificio "represente el valor histórico de la comunidad aragonesa en Barcelona" y quiere convertir al Centro Aragonés en "un elemento promotor de la actividad económica, social y de la cultura aragonesa en Cataluña". Todo ello haciendo hincapié en la promoción turística de Aragón, en el interés gastronómico "especialmente orientado a los productos aragoneses" o la venta de alimentos originarios de la comunidad.

En el apartado cultural, la DGA aspira a que el Centro Aragonés de Barcelona sea el hogar de "exposiciones, presentaciones y actos relacionados" con el propio Gobierno autonómico, pero dejando espacio a instituciones o empresas de la comunidad. También habría una cafetería que daría servicio durante las mencionadas muestras.

En imágenes | Así está el Centro Aragonés de Barcelona antes de las obras / Marc Asensio

"El Gobierno de Aragón quiere que la recuperación del edificio responda no solo a las necesidades de la asociación, sino que pueda servir a los objetivos de los departamentos y organismos del Gobierno de Aragón y este abierto a las empresas y asociaciones aragonesas que puedan estar interesadas, y, en todo caso considera imprescindible lograr la sostenibilidad económica del edificio", insisten desde el Ejecutivo autonómico.

El inmueble, situado en la calle Joaquín Costa de la capital catalana, tiene una superficie construida de 4.207 metros cuadrados y cuenta con usos permitidos de tipo residencial, comercial, sanitario, recreativo, deportivo o cultural, entre otros. El propio Gobierno aragonés admite "algunos problemas severos" en la estructura, que se pretenden solucionar con los contratos ya licitados para su rehabilitación.

Además de la gestión del edificio, que la DGA no descarta que sea externalizada, el proyecto salido a concurso reserva un espacio para la Asociación Centro Aragonés de Barcelona-Casa de Aragón, que tendrá "uso exclusivo y acceso independiente". Entre las necesidades expuestas por la asociación, la reforma deberá contemplar una zona de oficinas que de cabida a dos puestos de trabajo, el despacho del presidente, la biblioteca, una sala de reuniones y otro salón social. El Gobierno de Aragón vuelve a insistir en que los espacios comunes "se reservarán unos días al año con uso gratuito" tanto para la propia DGA como para la asociación.

Desde la adjudicación, la empresa que se haga con el contrato tendrá tres semanas para ofrecer una propuesta preliminar, que deberá valorar positivamente el Gobierno de Aragón. Al finalizar el proceso, la empresa responsable tendrá otras dos semanas para entregar una memoria que contemple todo lo avanzado en esa valoración. Por último, el consultor emitirá el informe definitivo. El anteproyecto de obra se podrá presentar en el plazo de otras tres semanas. El plazo para presentar ofertas terminó ayer.