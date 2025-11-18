Los datos de los centros de crisis en Aragón: 214 mujeres atendidas, 63 agresiones sexuales y un 21,5% de menores

Los Centros de atención integral a víctimas de violencia sexual (Caivis) en Aragón, puestos en marcha a finales del pasado año, han atendido de forma integral a 214 personas en los nueve primeros meses de 2025, de las que 168 han sido mujeres y 46 menores, que representan un 21,5% del total. Unos datos que ha dado a conocer este martes en rueda de prensa la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, quien ha reconocido su preocupación por estos datos en edades tan tempranas revelados por este servicio de ayuda tanto a mujeres como a menores a partir de 12 años, víctimas de violencia sexual y a personas de su entorno y profesionales.

Un 21% de los casos atendidos en los Caivis en estos nueve meses han sido menores de entre 12 y 18 años, lo que obliga a hacer "una lectura de los entornos en los que se mueve la infancia y la adolescencia", ha dicho. De esos 46 casos, tres han sido varones. Ademas de los 46 menores, se ha atendido a 73 mujeres de entre 18 y 30 años, a 58 de entre 31 a 45 años y a 26 de entre 36 y 60 años.

Antoñanzas ha explicado que además de las 214 asistencias integrales directas a mujeres y mejores, de las que un 65,8% corresponden a la provincia de Zaragoza, un 14,48% a la de Huesca y un 19,62% a la de Teruel, se ha atendido además a 32 familiares o entornos de estas personas (16 en Zaragoza y 8 en Huesca y Teruel). Durante estos nueve meses ha habido, ha dicho, un aumento "sostenido" desde las 34 atenciones de enero, con un descenso en los meses de verano y una ligera recuperación el noveno mes.

Clasificados por tipo de violencia sexual, se han atendido 64 casos de abuso sexual en la infancia; casi el 30% del total; e igual número de agresiones sexuales con penetración; 63 agresiones sexuales, un 29,4% del total de casos; 12 por acoso sexual; 4 por violencia sexual digital; 2 por explotación sexual; 1 caso de trata, y 4 que todavía están sin definir.

Aunque en el 21% de los 214 casos atendidos en los Caivis, las víctimas no conocían a su agresor, casi en el 80% eran conocidos: 19,6% procedían del entorno social; el 18,2% del entorno familiar inmediato; el 18,2% del entorno familiar extenso; el 8,8% del entorno laboral; el 5,6 % eran parejas, y el 4,67%, exparejas.

Las 214 víctimas de violencia sexual que han recurrido en estos tres trimestres a estos servicios 181 procedían del entorno urbano (133 de Zaragoza, 27 en y Teruel y 21 en Huesca) y 33 del ámbito rural, de las que 15 eran de Teruel, 10 de la provincia oscense y 8 de la zaragozana.

Según Antoñanzas, de las 214 víctimas, 116 han interpuesto ya una denuncia y 68 no, mientras que hay 15 mujeres en duda. La directora del IAM ha recordado que además de la ayuda y atención directa a las víctimas de agresión sexual, estos servicios ofrecen formación y sensibilización que se han materializado en un total de 134 formaciones con 1.674 personas, sobre todo profesionales de otros colectivos, con los que se van a "reforzar" las actuaciones.