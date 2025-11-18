Debate ciudadano por la jornada continua en los colegios de Aragón: de pedir un "voto democrático" a buscar la conciliación

Una votación que sea "democrática". Es en este punto en el que coinciden muchas de las aportaciones que ha recibido la consulta pública que lanzó el Gobierno de Aragón el 30 de octubre sobre la posibilidad de modificar la orden de tiempos escolares, la normativa que recoge la organización y distribución del horario escolar y, por tanto, la jornada lectiva, entre otros aspectos. El plazo para realizar contribuciones finalizó el viernes 14 de noviembre y se han recibido un total de 102, muchas de las cuales hacen referencia a que haya un sistema de votación "democrático".

"(...) Lo más sustancial es unificar todos los centros públicos a tiempos escolares y, de no ser así, modificar el sistema de votaciones, cambiándolo por un voto democrático de escrutinio directo", sostiene una de las aportaciones, que antes que nada agradece a la DGA tener la oportunidad de mostrar su visión. "En un sistema democrático lo importante es dar la opinión y votar, lo que no puede ser es que alguien que no vaya a votar cuenta como un NO. Esto no tiene sentido ni es democrático", subraya otra de las contribuciones.

Esta misma línea siguen otras aportaciones, que apuntan que "debería plantearse un cambio en el sistema de votación y que sea democrático" y "no que se dé por supuesto una opinión por no ir a votar". "Solicito que el sistema de votación se ajuste a un criterio verdaderamente democrático, contabilizando únicamente los votos emitidos por las familias, sin sumar como noes los votos no realizados", clama otra contribución. Idea que se repite en otras aportaciones como la siguiente: "El sistema de votación, para que sea democrático y transparente debe ser sobre el voto emitido, no sobre el censo del centro".

Este clamado "voto democrático" llega porque, según explican desde la Federación de Enseñanza de CCOO, ahora mismo se requiere el 55% del censo global de los padres para aprobar la jornada continua en el centro educativo, lo que supone que las abstenciones cuentan como voto en contra.

Es precisamente cambiar este sistema de votación lo que reclaman los sindicatos que integran la mesa de seguimiento de la orden de tiempo de escolares, que son CCOO, CGT Y CSIF. "Hay malestar en familias de centros públicos porque no entienden que la decisión de que un padre o una madre no vote porque no quiera, no se entera o no puede, sea votar en contra", explican desde CCOO, sindicato desde el que abogan por la jornada continua por razones como la "conflictividad" de las clases que se imparten de 15.00 a 17.00 horas, sobre todo para los más pequeños, o la conciliación.

"Cuando se pregunta ¿la conciliación para quién?, la respuesta es sencilla: para muchas familias a las que les resulta imposible recoger a sus hijos a las 12.30 horas, pero sí podrían hacerlo a partir de las 14.00 o incluso a las 15.00 horas", apunta una de las aportaciones. En la misma línea, otra indica que considera "que la jornada continua es mejor para la conciliación familiar y así como la de las actividades complementarias de los niños, pudiendo compaginar el colegio con las actividades deportivas".

En la consulta pública, las aportaciones muestran distintas opiniones sobre la posible modificación de la orden y muchas revelan si están a favor o en contra de la jornada continua y/o partida. Desde el Departamento de Educación explican que deben valorar el más de centenar de aportaciones realizadas sobre la posibilidad de actualizar la normativa y ajustarla a las necesidades actuales. Según explican desde la consejería, este proceso "puede llevar meses" ya que hay que elaborar varios informes, dar audiencia pública, sacarlo a información pública y llevar la propuesta a Consejo Escolar y a la mesa sectorial de Educación.

En concreto, se han recibido 102 aportaciones. Han participado 81 ciudadanos y solo 2 entidades. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) no han remitido ninguna aportación a la consulta al no haber recibido ninguna información por parte del Departamento de Educación de que se plantaba una modificación de la orden de tiempos escolares.