Las empresas “empujan” para acelerar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo está llamado a ser una infraestructura clave para mejorar y potenciar la competitividad empresarial de Aragón y del resto de comunidades que atraviesa. Eso lo tienen muy claro las empresas y así lo han manifestado los representantes empresariales que han participado hoy en la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica en la que, sin embargo, han aprovechado para lanzar un mensaje claro a la Administración central a la que culpan de los retrasos y la falta de planificación en una “infraestructura ferroviaria esencial para el país”.

Así lo ha puesto de manifiesto Mar Chao, presidenta de ValenciaPort, quien ha recordado que el Puerto de Valencia está “invirtiendo intensamente en esta infraestructura” de la que dijo, “es un magnífico ejemplo de cómo no debe planificarse una infraestructura porque va mucho más lento de lo esperado”.

En la misma línea se ha expresado Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras: “Venimos repitiendo lo mismo desde años. Desde las cámaras de comercio venimos reclamando la mejora de las comunicaciones por carretera y ferroviarias, que son esenciales para desarrollar cualquier actividad y, por supuesto, la empresarial”, ha subrayado, Rodríguez Chesa, quien ha insistido en que “no hay ningún proyecto completo de redes a nivel de país”, por lo que ha invitado al Gobierno central a “elaborar un proyecto completo y actual para sacarlo adelanto cuanto antes”.

También Ramón Adé, gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), ha insistido en la importancia de contar con buenas conexiones. “En Aragón tenemos experiencia con otros corredores que han servido para desarrollar la economía de la región. Pero estamos restringidos a una serie de conectividades y desde TMZ queremos ofrecer una solución que nos conecte con los principales puertos y la solución del Corredor Cantábrico-Mediterráneo es primordial para conectar Valencia y Sagunto con el norte”.

Más tajante ha sido Francisco Aranda, presidente de la Patronal Logística UNO. En su modo de ver, “estamos perdiendo oportunidades básicamente porque el Gobierno central no trabaja la palabra productividad y los inversores no esperan”. Y ha desglosado la importancia de este eje en base a tres conceptos. Según ha desgranado, este corredor “mejora la competitividad del país porque reduce costes, reduce tiempos y aumenta la facilidad de acceso a los mercados; tiene un componente ecológico esencial y también un componente social importante porque vertebra el centro de nuestro país y es un potente generador de empleo”.

Aranda se ha referido a Aragón como un “hub logístico” que para su desarrollo necesita “seriedad en la planificación de las infraestructuras” y ha apelado a “la necesidad de concluir cuanto antes este corredor”. En este punto, ha dicho: “Si los gobiernos empujan tendrán a las empresas de logística a su lado”.

También Manuel Rodríguez Chesa ha recalcado la situación privilegiada que vive Aragón con la llegada de inversiones millonarias frente a las que “hay que planificar los servicios adecuados” para “que no haya nada que pueda entorpecerla” y disipar “las incertidumbres que ahora pesan sobre las empresas” en cuanto a infraestructuras. Por ello, ha aprovechado para poner el foco en otro eje esencial, la Travesía Central por el Pirineo, aunque, en sus palabras, “eso está en manos de los gobiernos centrales de París y Madrid y creo que ahora mismo ni el sur de Francia ni el norte de España no les importamos nada”.