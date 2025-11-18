¿Qué ganan y qué dejan de ingresar los ayuntamientos con los centros de datos de Microsoft?

La instalación de los tres campus de centros de datos de Microsoft en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza transformará varios millones de metros cuadrados de suelo –en concreto, 2.837.900– en infraestructuras críticas que son esenciales para el funcionamiento de la Inteligencia Artificial (IA) y la economía digital. También alterará de forma significativa las cuentas de los ayuntamientos implicados, que recibirán ingresos fiscales estables. No obstante, ese impacto está limitado al tramitarse la inversión bajo la fórmula del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), al igual que ocurre con todas las grandes iniciativas privadas. Este mecanismo, además de agilizar y acortar plazos administrativos, ofrece importantes ventajas tributarias a los promotores.

A pesar de ello, el impacto para las haciendas municipales será positivo desde el primer año. Las arcas de los tres consistorios saldrán reforzadas tanto en patrimonio como en ingresos fiscales estables, que se concentran en dos pilares: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Así lo pone de relieve el informe de sostenibilidad económica del PIGA presentado por el gigante tecnológico estadounidense para su implantación en Aragón, que ha sido aprobado inicialmente hace unos días por el Ejecutivo autonómico. El propio documento concluye que los balances entre incremento patrimonial e inversión, y entre gastos e ingresos corrientes, resultarán favorables para todas las administraciones locales afectadas.

Exención fiscal de más de 130 millones

Sin embargo, no se aplicará el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), otra importante fuente ingresos para las arcas municipales, ya que su pago está eximido en los Pigas. Gracias a ello, Microsoft se librará de pagar más de 130 millones de euros por este tributo, que está gravado en el entorno del 3,8% (3,87% en Zaragoza, 3,8% en Villamayor y 3,75% en La Muela) el presupuesto material de las obras edificación y urbanización, que en el caso asciende a 3.506 millones en los tres emplazamientos, sin incluir gastos del contratista, el beneficio Industrial o el IVA. Tampoco se contempla el pago de la tasa por licencias urbanísticas.

El efecto más inmediato llegará a través del patrimonio municipal. La transformación urbanística necesaria para implantar los data centers conlleva la cesión obligatoria de suelos dotacionales urbanizados y de una parte de los aprovechamientos lucrativos, que pasan a formar parte del activo público desde el mismo momento en que se aprueba el planeamiento.

La Muela incorporará un patrimonio valorado en 10,3 millones de euros; Villamayor de Gállego, en 6 millones; y Zaragoza, en 3,7 millones, según el PIGA. En conjunto, los tres ayuntamientos superarán los 20 millones de incremento patrimonial consolidado, una cifra que deriva tanto de la obtención de suelo urbanizado como de las parcelas lucrativas recibidas por los municipios, especialmente relevantes en Villamayor y Zaragoza.

Recaudación recurrente por el IBI y el IAE

A partir de ahí se abre un flujo de ingresos recurrente, que rondarán los 650.000 euros anuales a las arcas de los tres ayuntamientos. En concreto, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aplicado al suelo convertido en urbano, generará algo más de 51.000 euros anuales en La Muela, alrededor de 27.000 en Villamayor y cerca de 24.000 en Zaragoza, cantidades que irán aumentando conforme se levanten y entren en servicio las edificaciones del campus. El cálculo parte del valor catastral unitario que ya se aplica a suelos industriales en La Muela, fijado como referencia para los otros dos municipios en ausencia de ponencias catastrales específicas para el sector afectado.

El otro pilar de los nuevos ingresos municipales será el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Microsoft tributará en el epígrafe 845, correspondiente a servicios de procesamiento y alojamiento de datos, una categoría que, en el caso de una instalación de esta magnitud, se traduce en ingresos muy diferentes según el municipio. La Muela percibirá algo más de 54.000 euros anuales, Villamayor superará los 28.000 y Zaragoza alcanzará una recaudación superior a los 472.000 euros cada ejercicio, una diferencia explicada por el mayor valor unitario y por los coeficientes de situación aplicables al término municipal de la capital aragonesa.

La potencia fiscal del IAE, especialmente en Zaragoza, convierte a los data centers en una de las actividades económicas de mayor retorno tributario inmediato entre las que pueden implantarse en suelo industrial.

Gasto municipal casi inexistente

El impacto sobre el gasto municipal será prácticamente inexistente. El PIGA especifica que ni La Muela ni Villamayor asumirán gastos de mantenimiento derivados de los suelos dotacionales generados por la operación urbanística, ya que esas cargas no se repercutirán a sus haciendas.

Solo Zaragoza deberá afrontar un coste anual, calculado en 21.526 euros, vinculado al mantenimiento de la infraestructura viaria del entorno de la Z-40, integrada como sistema general en el planeamiento del campus urbano de la ciudad. La cifra, aun así, queda ampliamente compensada por los ingresos fiscales generados por la propia actividad de los centros de datos.