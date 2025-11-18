La gripe se adelanta en Aragón y deja ya sus primeros efectos

La incidencia de gripe en Aragón ha aumentado de forma muy notable en la útlima semana, pasando de 27 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 3 al 9 de noviembre a 40,63 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 10 al 17 de noviembre. La cifra está todavía por debajo del umbral epidémico, fijado para esta temporada en 59,64 casos cada 100.000 habitanes, que desde el Departamento de Sanidad prevén que se alcanzará en la próxima semana y que es el que indica el momento en el que la gripe ya se considera epidemia.

Con todo, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, aplicando el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe, ha declarado el nivel 1 de riesgo, a la espera de superar el umbral epidémico de 59,64 casos cada 100.000 habitantes previsiblemente en la próxima semana.

En España, la epidemia de gripe se ha adelantado esta temporada y ya se encuentran en niveles de epidemia las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia, Castilla y León y Navarra, y están muy próximas a alcanzarlos las Asturias, Cantabria, Cataluña y La Rioja.

En cambio, no se ha producido una incidencia elevada de Virus Respiratorio Sincitial, que suele preceder a la epidemia de gripe, y la incidencia de covid está en niveles muy bajos. De hecho, las sospechas diagnósticas de covid en Atención Primaria en Aragón en la semana del 10 al 16 de noviembre tienen una incidencia de tan solo 2,3 casos cada 100.000 habitantes, inferior a los 2,6 de la semana anterior.

El nivel 2 de riesgo se declarará en el momento en que se supere el umbral epidémico, que este año está fijado en 59,64 casos cada 100.000 habitantes, y dará lugar a la aprobación de una Orden del Consejero de Sanidad relativa al uso de mascarillas, similar a la aprobada en la temporada anterior, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de enero de 2025.