El Grupo Costa inicia un plan de expansión en Latinoamérica para replicar su modelo de producción agroalimentaria

El Grupo Costa acelera su crecimiento con el salto internacional más relevante de su historia. El consejero delegado, Jorge Costa Cerezuela, aprovechó este lunes la recepción del Premio de Honor Empresario de Aragón 2025 para anunciar uno de los movimientos estratégicos más importantes en la historia reciente de la compañía fundada en Fraga (Huesca). Durante su discurso, reveló el inicio de un plan de expansión internacional en América Latina, donde el hólding agroalimentario quiere replicar su modelo de producción.

Aunque no detalló por ahora los países concretos donde iniciará la implantación, la apertura al mercado latinoamericano supone un paso relevante en la estrategia de crecimiento a largo plazo del grupo. Jorge Costa señaló que el objetivo es trasladar a la región un modelo empresarial reconocido por su innovación, sostenibilidad y eficiencia, tres pilares que se han convertido en el ADN de la compañía y su principal ventaja competitiva.

Lo dijo tras recoger el galardón concedido por el Consejo Empresarial de la CEOE Aragón y en el marco de la IX Cumbre Empresarial por la Competitividad, que se celebró en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y con la participación del presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Homenaje a su padre

El anuncio, de gran calado empresarial, llegó envuelto en un discurso profundamente emocional y personal, en el que Jorge Costa quiso rendir homenaje a su padre, José María Costa Casas, fundador del grupo, fallecido a comienzos de año. “Ha sido un año muy complicado para mí, que comenzó con el fallecimiento de mi padre”, confesó emocionado.

Recordó la figura del fundador como “un emprendedor, un visionario, alguien que, con su dedicación y su fuerza arrolladora, contagiaba entusiasmo a quienes tenía a su alrededor”. “Él fue mi Maestro —añadió—, quien me inculcó el amor por esta tierra, Aragón, y la pasión por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la constancia. Me enseñó a no conformarme nunca, a desafiar lo establecido y, sobre todo, a disfrutar del camino”.

El directivo confesó sentirse “abrumado” al recibir un reconocimiento que han obtenido figuras como César Alierta, Amado Franco, Pilar de Yarza, Alfonso Soláns, Opel España, Saica o Inditex. “Es un premio que marca, porque te entra vértigo al ver la lista de empresarios distinguidos hasta ahora. Es un tremendo orgullo”, señaló.

Primer reconocimiento al sector agroalimentario

Costa destacó también que es la primera vez que este premio recae en el sector agroalimentario, algo que le otorgó un valor añadido. “Todas estas empresas representan excelencia y han cimentado el progreso social y económico que disfrutamos en Aragón. Que por primera vez se distinga al sector agroalimentario me llena de orgullo, porque refleja la riqueza y la diversificación del tejido empresarial aragonés”, subrayó.

La intervención combinó momentos de gran carga sentimental con un anuncio de enorme trascendencia estratégica. De hecho, la expansión hacia América Latina supone la internacionalización más decidida del grupo, que hoy integra a las empresas Piensos Costa, Costa Food Meat, Casademont, Roler, Villar, La Nuncia, La Alegría, Juan Luna y Aviserrano.

El movimiento se produce en un momento de consolidación para el grupo, que bajo la dirección de Costa desde 2009 ha evolucionado desde una compañía cárnica aragonesa a convertirse en un gigante agroalimentario de 2.300 millones de euros de facturación, más de 5.000 empleados y presencia en once comunidades autónomas. Hoy, exporta el 65% de su producción a más de 100 países y es ya la segunda ganadería de Europa y el tercer grupo cárnico de España a través de Costa Food Group.

Un salto estratégico hacia nuevos mercados

El grupo pretende llevar a Latinoamérica su experiencia integrada en toda la cadena agroalimentaria, desde la genética animal y la ganadería hasta la transformación industrial y la comercialización internacional, que le ha permitido escalar hasta posiciones entre los líderes del mercado español y europeos.

El anuncio se suma al despliegue de inversiones previsto por el grupo en Aragón, donde impulsa el proyecto CLAVE (Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro), un complejo agroindustrial de 896 millones de euros de inversión, 5.300 empleos directos y un impacto estimado de 1.080 millones de euros en el PIB. Un desarrollo que aspira a convertir a la comunidad en un centro de referencia biotecnológica y de economía circular a nivel nacional.

La apuesta por América Latina llega tras 15 años de crecimiento ininterrumpido y una serie de adquisiciones, integraciones y ampliaciones industriales que han convertido al Grupo Costa en uno de los grandes actores de la industria cárnica y agroalimentaria del sur de Europa.