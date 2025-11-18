Indignación entre los profesores de Aragón con el máster: "Gente sin titulación me ha pasado por delante y tiene plaza"

Fue a mediados del mes de septiembre cuando el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón comenzó los llamamientos extraordinarios a docentes sin el máster del Profesorado, una medida urgente puesta en marcha por la consejería ante la falta de profesorado. Ahora, el primer trimestre ya encarando su recta final, se ha despertado un cierto malestar entre profesores que tienen esta titulación pero están sin plaza, que denuncian que en este momento las vacantes están abiertas a todos los aspirantes y se adjudican por sorteo, lo que significa que todos los candidatos, tengan o no la formación en Educación, tienen las mismas posibilidades de acceder a ellas.

"Yo he invertido un año, tiempo, dinero y esfuerzo en sacarme un máster y gente que terminó la carrera el curso pasado está igual que yo, es decir en su casa, o me han pasado por delante y tienen una plaza", expone desde el anonimato una joven aragonesa que ya ha finalizado su máster de Profesorado.

Denuncia que, aunque las plazas extraordinarias se convocan para aspirantes que cuentan con el máster de Educación y para "gente sin formación pedagógica", con esta distinción, "luego todas van al mismo saco". "Me di cuenta un día echando mi solicitud, porque yo miraba automáticamente las que convocan a aspirantes con el máster, pero miré y son las mismas a las que optan los que no lo tienen", indica. Remarca que esto sucede en todas las especialidades, no solo en la suya que está vinculada a lo Audiovisual. "Un compañero mío se ha incorporado ahora a un centro y allí hay ya una chica sin la formación que está dando clase", expone.

La profesora remarca que este proceso es "injusto", ya que titulados y no titulados tienen las mismas opciones de lograr la plaza al asignarse por sorteo, e incide en que en otras comunidades no funciona así. "Los que tienen el máster tienen prioridad, como invita la lógica", sostiene. Esta situación de malestar le llevó a ponerse en contacto con CCOO, sindicato que le informó de que también llevan tiempo solicitando que los aspirantes con la formación tengan prioridad y que, solo una vez haya plazas de difícil cobertura sin cubrir, se abran a candidatos sin el máster.

Es precisamente este el proceso que desde el Departamento de Educación defienden haber seguido. Según explican, las vacantes salieron primero publicadas en los llamamientos ordinarios, a las que pueden aspirar los interinos, es decir, que no son funcionarios de carrera; después en los extraordinarios, abiertos a aspirantes que, sin estar en listas de interinos, tienen el máster del Profesorado, y finalmente en los excepcionales sin el máster, a las que se puede acceder tengas o no esta titulación. Pero esta, remarcan desde Educación, "es siempre la última opción".

Fuentes de la consejería de Educación indican así que los aspirantes con el máster tienen la oportunidad de presentarse a las vacantes "previamente", y es "en la última opción" cuando las plazas se abren a todos los aspirantes y se adjudican por sorteo. Con todo, explican que en este momento se está negociando con los sindicatos el Decreto de Interinos, en el que estará incluida la regulación para que los aspirantes con el máster del Profesorado vayan por delante de los que no lo tienen en todas las ocasiones.