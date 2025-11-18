Joaquín Juste, presidente de la DPT: “El Corredor Cantábrico Mediterráneo es cohesión, oportunidades y futuro”

El futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo marcará en buena medida el fututo de la provincia de Teruel. Así lo ha demostrado Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, que ha asegurado que esta infraestructura será “cohesión, igualdad de oportunidades y futuro”. Así lo ha expresado en la cita sobre este corredor organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que ha tenido lugar este martes en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

“Estamos defendiendo un corredor que creo, de justicia, que deberíamos tener ya en marcha”, ha resumido Juste, que ha agradecido la celebración de una jornada por “el interés y la visibilidad que da a esta infraestructura tan importante”. Para el jefe de la DPT, esta estructura significa “cohesión, igualdad de oportunidades y futuro” para la provincia que gobierna.

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo permitiría a Teruel “jugar con las mismas cartas que todo el mundo”, al desarrollar “un eje ferroviario” que serviría para impulsar “el tema eléctrico y las carreteras”. “Los emprendedores se ven lastrados porque no hay tanta competitividad como en otro sitio”, ha concretado Juste.

El presidente de la DPT ha recordado al ministro Íñigo de la Serna, que recientemente ha recordado el plan de 2017 para invertir 400 millones de euros en esta conexión. “Estamos en 2025 y seguimos aquí, porque pasan los años y seguimos igual, insistiendo en algo que merecemos y que es necesario”, ha considerado Juste, que cree que el corredor daría “una ventaja competitiva” para la provincia. “No vamos a cesar ni reblar”, ha aseverado el presidente de la DPT, que ha deseado que “sea la última vez” que se aborda el Cantábrico-Mediterráneo sin que hayan comenzado las acciones.