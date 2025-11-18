La masa de aire polar dejará gran parte de Aragón cubierto de nieve: estos son todos los pueblos donde va a nevar

El frío de verdad ha llegado a Aragón para quedarse. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido en las últimas horas un comunicado alertando de la llegada de una masa de aire polar que va a provocar un desplome de los termómetros en toda España. Además, este cambio en el tiempo, que ya se ha dejado notar este martes en muchas zonas de la comunidad, vendrá acompañado de un descenso de la cota de nieve hasta los 300-400 metros el viernes y el sábado.

Después de un otoño con temperaturas por encima de lo normal, la masa de aire muy frío va a traer un invierno adelantado a casi todo Aragón. La previsión de la Aemet indica que ningún punto de la comunidad se librará del frío, el viento o la nieve. Y es que se esperan nevadas en cotas bastante bajas en las tres provincias a justo una semana de la apertura de las estaciones de esquí de Aramón en el Pirineo.

El Periódico de Aragón

Nevadas en toda la provincia de Huesca y desplome de temperaturas

El norte de la provincia de Huesca será la zona donde más se deje sentir la llegada de este fenómeno que va a congelar por completo los termómetros. Unas mínimas que van a ser inferiores a los cero grados en todo el Pirineo desde este miércoles cuando comiencen a caer los primeros copos de nieve.

Sin embargo, el verdadero efecto del temporal llegará el viernes y el sábado. Según la previsión actual de la Aemet, nevará el sábado en zonas habituales como Panticosa, Canfranc, Torla, Benasque, Sallent de Gállego y también en localidades donde cuesta ver más la nieve como Jaca, Boltaña o Sabiñánigo. Además, los termómetros caerán hasta los -11 grados en Benasque y Sallent. El Prepirineo también verá los primeros copos de nieve del otoño ya que está previsto que caigan en Arguis, Caldearenas o incluso en Álquezar y Bierge en la sierra de Guara. La nieve en el Monrepós podría causar algún que otro problema en la A-23 en la hora punta del sábado.

Estación de Aramón Panticosa en una imagen de archivo / Aramón

Nieve en el Moncayo y Cinco Villas

La provincia de Zaragoza también verá la nieve por primera vez este otoño de 2025. La parte más alta de Las Cinco Villas verá como nieva el sábado en pueblos como Uncastillo, Sos del Rey Católico, Sádaba, Longás, Luesia, Biel donde los termómetros podrán bajar hasta los -3 grados. También nevará en la Ibérica zaragozana, aunque con menos fuerza por ejemplo en Daroca, donde hará mucho frío durante la madrugada del viernes al sábado.

Donde también nevará con ganas es en el Moncayo, que podrá cubrirse completamente de blanco el sábado. La cota de nieve en Zaragoza provincia bajará hasta los 400 metros el viernes provocando que caigan algunos copos incluso en Tarazona o Torrellas. La nevada seguirá cayendo el sábado en otros pueblos de la comarca como Vera de Moncayo, Añón, Trasmoz, Alcalá, San Martín de la Virgen del Moncayo, Bulbuente, Lituénigo, Litago o Calcena.

Imagen de archivo de una quitanieves en una carretera del Moncayo / GOBIERNO DE ARAGÓN

Menos nieve en Teruel

Teruel será la provincia aragonesa donde menos se note el temporal de frío que se avecina. Los termómetros van a caer en Teruel capital en las próximas horas hasta alcanzar valores negativos nocturnos como los -2 o -3 grados. En la urbe turolense también podría nevar el sábado durante todo el día.

Nieve escasa se prevé en Calamocha, uno de los pueblos más fríos de España, durante el viernes y el sábado. Con mayor fuerza nevará ese mismo día en las Cuencas Mineras ya que la predicción de la Aemet indica que así será en Montalbán, Escucha y Utrillas.