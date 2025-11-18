El mayor experto en viajes de 'The Times' lo tiene claro: estas son las tres mejores ciudades españolas (y una es de Aragón)

Lo que siempre ha sido un destino para el turismo de sol y playa ha evolucionado a uno de los países ‘fetiche’ de los extranjeros en cualquier época del año. A raíz de los resultados de las elecciones estadounidenses, el 'New York Times' elaboró una lista de los destinos favoritos para los nómadas digitales, entre los que se encontraban Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega… Y, por supuesto, España, donde la calidad de vida es inversamente proporcional al salario medio, con facilidades para la estancia gracias a su baja tasa de solicitud y visado renovable tras el primer año de estancia.

Sin embargo, personas como Stephen Phelan, escritor y periodista de viajes irlandés que lleva viviendo más de diez años en España, admite que lo que le ha hecho mudarse definitivamente tras décadas de idas y venidas va más allá del sueldo.

Tras una década recorriendo el país, este experto en viajes ha publicado una lista con tres ciudades españolas que, aun no recibiendo tanta atención internacional, han terminado por robarle el corazón. De ahí que haya querido compartir con sus lectores algunos de sus lugares favoritos más allá de ciudades muy conocidas como Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao, creando un itinerario para descubrir una cara no tan conocida de nuestro país. Estos son los tres destinos que considera ideales para visitar en otoño.

Cáceres

Una ciudad no tan visitada, incluso por los nacionales, ha sido uno de los descubrimientos más sorprendentes del periodista de ‘The Times’. Por supuesto, lo primero en lo que se fijó fue en la espectacular muralla de origen romano que delimita la Ciudad Vieja de Cáceres, considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Históricamente, es una de las zonas pobladas más antiguas de España y una maravilla arquitectónica y gastronómica.

El monasterio de Santa María de Guadalupe es uno de los enclaves más memorables de Cáceres. / Istock / Rudolf Ernst

Galardonada como la Capital Española de la Gastronomía en 2015, este enclave destaca por la variedad y calidad de su producto y el sabor de sus preparaciones. Es su haber cuenta con 8 denominaciones de origen protegidas, entre las que se encuentran el Vino de la Ribera del Guadiana, el Pimentón de la Vera y el Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura.

Cadaqués

Puede ser que alguno piense que el mar muere en invierno, pero este no es el caso del irlandés, que recomienda esta localidad gerundense como el destino de costa que tienes que visitar en otoño.

Cadaqués. / Pixabay

Este lugar es uno de los pueblos más conocidos de toda la provincia de Girona a pesar de no llegar a los 3000 habitantes y todo por su increíble casco antiguo, parajes como el parque natural del Cabo de Creus, además de ser uno de los pueblos donde mejor se come de toda Cataluña. El famoso pintor Salvador Dalí no solo es oriundo de este lugar, sino que lo eligió como residencia por buena parte de su vida.

Zaragoza

Hay que reconocer que Zaragoza no es lo que se dice “desconocida”, pero Phelan ha querido resaltar, pues el turista internacional no la tiene tan en cuenta a la hora de viajar. De hecho, bastó con un vistazo a la Basílica del Pilar para convencer al escritor de que este era un enclave infravalorado y quedó completamente seguro de ello cuando vio por primera vez el Palacio de Aljafería.

Turistas visitan La Aljafería de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Transitar por sus calles es un deleite para los sentidos, que se excitan a cada paso con los mil y un rincones de esta ciudad con más de 2000 años de antigüedad. Si quieres descubrir lugares más allá de la Basílica o la Catedrál del Salvador, lo mejor es leer la guía de Zaragoza para principiantes: 7 rincones poco conocidos que debes visitar.