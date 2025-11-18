El mercado inmobiliario sigue al alza en Aragón: las compraventas en septiembre crecen un 3,1%

La compraventa de viviendas en Aragón ha aumentado un 3,1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, una cifra significativa sobre el dinamismo del sector aunque la media nacional marque una subida del 3,78%. En la comunidad ese mes se llegaron a sumar un total de 1.744 operaciones. Un dato elevado, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Aragón, 1.547 se han realizado sobre viviendas libres y 197 sobre inmuebles de protección oficial, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 365 operaciones han correspondido a viviendas nuevas, y 1.379 han estado relacionadas con edificios usados. En septiembre se han realizado un total de 2.825 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.744 compraventas, 573 fueron herencias, 52 donaciones y 1 permutas.

En total, durante septiembre se han transmitido en Aragón 4.929 fincas urbanas a través de 2.977 compraventas, 1.002 herencias, 95 donaciones, 6 permutas y 849 operaciones de otro tipo. Igualmente, se han completado 2.298 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 887 herencias, 888 compraventas, 98 donaciones, 29 permutas y 396 operaciones de otro tipo.

Comunidades autónomas

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde mejor se ha comportado en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual, con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente.