Microsoft desvela todos los detalles de sus centros de datos en Aragón: un impacto de 3.222 millones en el territorio y 6.000 empleos

Los tres centros de datos que Microsoft tiene previsto crear en Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego ya se han dado a conocer con todo detalle en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) publicado este martes en la web de la DGA. Una inversión prometida que supera los 5.300 millones para crear nuevas instalaciones que ahora se pueden analizar al milímetro y que deja tras de sí más datos relevantes para la comunidad.

El más destacado, quizá por la importancia que tendrá su implantación en Aragón, es el retorno económico que promete Microsoft con la creación de este ecosistema digital en el área metropolitana de Zaragoza. Un impacto que la multinacional ha estimado, basándose en un informe realizado por IDC, en un "crecimiento de entre el 2% y 4% del PIB de Aragón el periodo de 2026-2030". Este tendrá que ver tanto con la puesta en marcha del PIGA MSFT como de sus posibles futuras expansiones. Así, "el ecosistema Microsoft (incluyendo sus socios) y los clientes que usan la Nube podrían tener un impacto acumulado en el PIB por un importe aproximado de 3.222 millones de euros".

Progresión del impacto económico que generará el proyecto en Aragón hasta 2030 / Microsoft

"De este importe, la posible expansión de Microsoft en Aragón podría suponer un crecimiento económico derivado de más de 336 millones de euros en el PIB. El impacto de Microsoft y el ecosistema Cloud en la comunidad plantea un crecimiento progresivo que comenzaría con 224 millones de euros el primer año y acabaría con 670 en el último, en 2030. "En este apartado, se incluye una estimación de la posible Inversión directa, impacto económico indirecto y del valor posiblemente generado durante las fases de construcción y de operación del Proyecto", apostilla la multinacional.

Respecto a su previsión del impacto sociolaboral en Aragón, el ecosistema cloud de Microsft apunta a que la posible expansión del mismo en la comunidad "podría suponer una contribución fiscal a la sociedad y economía de aproximadamente 507 millones de euros en el período 2024-2030, provenientes de la fiscalidad sobre empleos directos e ingresos generados", tanto por la matriz como por sus partners y clientes.

"Se prevé un aumento estimado en la generación de empleos de entre el 2% y el 6%. Durante el período 2024-2030, se espera que la posible extensión Cloud de Microsoft en la región, podría crear más de 6.000 empleos (directos e indirectos)", asegura la empresa en su plan de inversión. Solo durante la fase de construcción, además de los futuros empleos directos creados, "estimamos que se necesitarán entre 1.000 y 2.000 trabajadores (una media anual aproximada de 300-400 empleos) para completar el desarrollo de los Campus de Centros de Datos en su totalidad". "La construcción de la totalidad de los campus requerirá 12 millones de horas trabajadas.

Microsoft también adelanta que el tipo de puestos de trabajo que necesitará cubrir para la construcción serán "electricistas, fontaneros y tuberos, carpinteros, trabajadores de estructuras de hierro y acero, hormigoneros, movimientos de tierras, etc". Y que "una vez completado el desarrollo total del campus, se espera poder crear hasta 300 empleos fijos (equivalentes a tiempo completo) en la fase operativa del mismo". "El tipo de puestos de trabajos en la etapa de operación serán, entre otros, los siguientes: gestión de campus, gestión de personal, operaciones en entornos críticos, formación y desarrollo, operaciones de IT, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, contratistas de seguridad y mantenimiento de edificios", ha añadido.

El objetivo 'Zero Water'

Otro de los aspectos más controvertidos siempre relacionado con la implantación de los centros de datos es el consumo de agua y las necesidades que van a tener en el territorio. Pues bien, en este sentido, "Microsoft se asume la sostenibilidad ambiental como un pilar fundamental de su estrategia operativa y comunitaria" y pone en el horizonte su "objetivo de ser carbono negativo para 2030" y "water positive", así como "eliminar completamente la huella de carbono para 2050".

Los centros de datos de Microsoft en Aragón "operarán con un modelo de refrigeración 'zero water', que no requiere consumo directo de agua", asegura la multinacional. A través de sistemas que "emplean una tecnología de refrigeración en circuito cerrado, donde el agua, una vez llenado el sistema, se recircula continuamente, o con tecnologías de refrigeración líquida directa al chip, que son mucho más eficientes y no dependen de la evaporación de agua". "Asimismo, en colaboración con Agua Segura, se han puesto en marcha un proyecto de reposición hídrica en la cuenca del Ebro, orientado a optimizar el uso del agua en el sector agrícola a través de la digitalización y la capacitación", añade.

El impacto positivo en la agricultura

Se trataría de dotar a los agricultores locales de "herramientas tecnológicas de riego inteligente y formación específica en competencias digitales", y alcanzar con este plan "una superficie de 740 hectáreas y lograr un ahorro estimado de 100.000 metros cúbicos de agua al año, además de mejorar las capacidades tecnológicas de más de 710 personas vinculadas al entorno agrario".

"En este marco, se ha realizado ya el primer taller formativo en Huesca en marzo de 2025, en el que se abordó la innovación en técnicas de riego inteligente, en el que participaron más de 50 agricultores. Los dos siguientes talleres tuvieron lugar en Barbastro (Huesca), donde se abordaron en un primer taller la tecnología de sensores para riego por goteo de precisión, en el que participaron 13 asistentes, y un segundo taller donde se trató la tecnología de sensores para el riego de aspersión por precisión, donde se contó con 13 asistentes", recuerda la multinacional.

Cuánto costarán los tres campus de centros de datos

Respecto a los proyectos que van a desarrollar, se conocen un poco mejor en qué van a consistir y cuánto costará levantar los tres campus aragoneses, siendo el de La Muela el más caro, valorado en 1.659.492.078,86 euros y el de Zaragoza el más barato, por 1.107.902.445,90 euros. El de Villamayor costaría 1.325.066.356,66 euros y juntos sumarían los más de 4.092 millones de euros que costará levantar todos los centros proyectados para la comunidad.

Como curiosidad, aunque los proyectos se centran en estas tres localidades, lo cierto es que la totalidad de los terrenos afectados, en mayor o menor medida, por el Plan de Interés General de Aragón abarcan un ámbito territorial mucho mayor y los terrenos pertenecen hasta a siete términos municipales, todos ellos situados en la provincia de Zaragoza. María de Huerva, Cadrete, Cuarte de Huerva y La Puebla de Alfindén son los otros cuatro municipios incluidos con suelos afectados por su operación milmillonaria.