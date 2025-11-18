Los nombres de Aragón en el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!"

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto caso de corrupción capitaneado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha vuelto a golpear al PSOE Aragón. En el documento, de más de 200 páginas, la Guardia Civil analiza conversaciones entre los cabecillas de la supuesta trama criminal, en la que se aborda la presunta corrupción en la concesión y explotación de obras. En el caso aragonés, la Mina Muga, el proyecto minero a caballo entre Navarra y Aragón, concentra las acciones de los dos exmiembros del PSOE, en un intercambio de mensajes y búsqueda de favores que llega a altas instancias del Partido Socialista en la comunidad hace poco más de un lustro.

Koldo García maniobró, según se infiere del informe de la UCO, con la intención de lograr permisos favorables para el almacenamiento de sal en Remolinos, municipio de Zaragoza. Para ello recurrió a nombres de sobra conocidos en la política aragonesa: Javier Lambán, Juan Antonio Sánchez Quero, Alfredo Zaldívar y Alfonso Gómez Gámez. Incluso un esquema muestra los pasos a seguir para lograr ese impulso a la Mina Muga: Koldo, Santos Cerdán, Javier Lambán, Sánchez Quero, Zaldívar y Alfonso Gómez era el camino marcado por Koldo, según un documento intervenido en el disco duro del exasesor.

Un segundo esquema es todavía más ambicioso en el reparto de papeles en este caso, mencionando incluso a personas ajenas al PSOE, pero con vinculación en los permisos de tipo medioambiental. "Circunscrito a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, en el que se proyecta una clasificación de determinados funcionarios en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudieran ser los intereses de los investigados", concreta la UCO, sobre un esquema en el que aparece Alfonso Gómez Gámez (entonces director general de Energía y Minas, ahora portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza), Jaume Sirvent, Pedro Pablo Silva Rodríguez, José Ignacio Urbizu y Vicky M. También aparecen Luis Simal, José Lorenzo Daniel y Miguel del Vado García.

Alfonso Gómez Gámez aparece de nuevo

El nombre más salpicado por la trama de Koldo y Cerdán vuelve a ser el de Alfonso Gómez Gámez, director general de Energía y Minas entre 2015 y 2019 y actual portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Según lo investigado por la UCO, la participación del exsecretario de Organización y del exasesor de Ábalos se extiende "a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos". En el caso de Aragón, trato favorable para sacar adelante el proyecto Mina Muga, hoy paralizado por la Justicia.

La cúpula del PSOE Aragón

Javier Lambán, exsecretario general del PSOE Aragón y presidente de Aragón entre 2015 y 2023, y Juan Antonio Sánchez Quero, exsecretario general del PSOE Zaragoza y todavía presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, aparecen en la cadena de "cargos públicos" a los que Koldo y Cerdán se habrían acercado para facilitar su trabajo en el proyecto de Mina Muga. Según la UCO, el contacto con estos líderes del PSOE sería para "tratar la concesión de la autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para el uso de un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados por el proyecto Mina Muga".

Esquema encontrado por la UCO en el que aparecen los nombres de Koldo, Cerdán, Lambán, Sánchez Quero, Zaldívar y Gómez Gámez. / EL PERIÓDICO

El documento que revela esta conexión se habría realizado el 8 de mayo de 2018 y la UCO asegura que "a través de Koldo y Santos Cerdán", la trama pretendería "recurrir" a Lambán y Sánchez Quero, además de a Gómez Gámez y Alfredo Zaldívar, sobre "algún asunto que culminara con una carta de compromiso y un convenio de obra" a suscribirse entre el consistorio y "A. Martínez".

La UCO afirma en su escrito que, "de acuerdo con el diagrama anterior y su aparente finalidad", casi un par de meses después, el 3 de julio, Koldo envió un mensaje a Javier Lambán "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto": "Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!" (sic). Junto a este mensaje del exasesor de Ábalos se adjunta un archivo en el que, según la UCO, "constituye una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 y emitida por el entonces alcalde de Remolinos Alfredo Zaldívar". La autorización permitiría a la UTE compueta por Acciona y Servinabar realizar "los trámites administrativos precisos para la utilización de los antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del proyecto Mina Muga".

"Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!": el mensaje de Koldo a Javier Lambán. / EL PERIÓDICO

El expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, falleció el pasado 15 de agosto, después de una larga enfermedad. Su último cargo político fue el de senador por designación autonómica, escaño que abandonó al completarse su sucesión en el PSOE Aragón, que ahora lidera Pilar Alegría. Juan Antonio Sánchez Quero, sin embargo, es todavía presidente de la Diputación de Zaragoza. También tiene peso orgánico, pues se mantiene como presidente del PSOE Zaragoza, un cargo honorífico, de apoyo a la nueva secretaria general en la provincia, Teresa Ladrero. Alfredo Zaldívar también cuenta con cargos institucionales y a nivel de partido, ya que sigue siendo alcalde de Remolinos y diputado provincial en la DPZ. En el partido, es responsable de Política Municipal en el PSOE Zaragoza.