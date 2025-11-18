Cuenta atrás para la reforma de las Urgencias del hospital de Calatayud: las obras empezarán en diciembre y durarán dos años

Las obras de ampliación y remodelación de las urgencias del hospital Ernest Lluch de Calatayud comenzarán el próximo 5 de diciembre, con un presupuesto total cercano a los 9 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

Así lo ha anunciado este martes en Calatayud el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, quien ha recordado que se trata de una actuación muy esperada por los vecinos, también del resto de municipios que tienen a este centro como hospital de referencia.

Cuando finalicen las obras, el servicio de urgencias pasará de los actuales 680 metros cuadrados a más de 1.900, ha destacado el consejero, que ha dado a conocer el proyecto junto con el gerente del sector de Calatayud, Rafael Lapeña, el director de Obras del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Federico Pellicer, y un representante de la UTE adjudicataria de las obras, Daniel García.

Después de dar a conocer el proyecto, el consejero ha recorrido los espacios donde se va a actuar, acompañado, además, por miembros del equipo directivo del hospital y del sector, así como del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y de otros representantes institucionales de la zona.

Obras y fases

Las obras de remodelación de las urgencias del hospital bilbilitano se realizarán en dos fases, con continuidad entre una y otra: la primera será la de ampliación del servicio y prevé la construcción de un nuevo edificio de dos plantas de unos 3.400 metros cuadrados de superficie anexo al actual.

Este edificio, además de la nueva zona de urgencias, dispondrá, en la planta bajo suelo, de otros mil metros cuadrados de instalaciones y almacén; en la planta primera 850 metros que quedarán disponibles para una posible ampliación hospitalaria, y en la planta segunda 250 metros de instalaciones.

En la segunda fase, se reformarán los 680 metros cuadrados con los que cuenta actualmente el servicio, se remodelará la fachada y se hará una pasarela a fin de conseguir un espacio totalmente integrado.

El consejero ha remarcado que este proyecto supone una mejora esencial para la atención sanitariaen las cuatro comarcas con municipios que lo tienen como hospital de referencia (Comunidad de Calatayud, Aranda, Valdejalón y Daroca), con una población de referencia de 55.000 personas.

El director de Obras del Salud, Federico Pellicer, ha precisado que el nuevo servicio de urgencias dispondrá de unas circulaciones claras y eficientes, tanto para pacientes como para profesionales, al que, ha añadido, se refleja en una arquitectura diseñada mediante bloques y niveles.

Instalaciones del siglo XXI

Bancalero ha explicado que se trata de una actuación sostenible gracias a la incorporación de una fachada ventilada y de dos bombas de calor aire-agua de muy alta eficiencia, con potencias frigoríficas de 262 kilovatios (kW) y 202 kW, respectivamente, que permiten su distribución mediante cuatro tubos a fin optimizar el rendimiento energético.

El plazo de ejecución de las obras, adjudicadas a la UTE formada por Citania Obras y Servicios e Industria y Montajes Eléctricos por 8,7 millones de euros, es de 24 meses, por lo que se prevé que estén finalizadas en diciembre de 2027.

A esta cuantía hay que añadir la redacción del proyecto, la dirección de obra y la dirección de ejecución y coordinación de la seguridad y salud, por lo que la suma total se aproxima a los 9 millones.

El servicio de urgencias del Hospital de Calatayud realiza en torno a 23.000 atenciones anuales, alrededor de 65 al día, y atiende también a vecinos de Castilla La-Mancha (de Maranchón y Molina de Aragón) y Castilla y León (de Ágreda, Ólvega, Gomara y Arcos de Jalón).