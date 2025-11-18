Un pino de 400 años de un pequeño pueblo de Teruel opta a ser el "árbol del 2026": dónde está y cómo votar

El pino conocido como el Escobón, en el municipio Linares de Mora (Teruel) opta a lograr ser elegido como "árbol del 2026". El concurso, organizado por la ONG Bosques sin fronteras, busca destacar los "interesantes árboles y bosques singulares de nuestro territorio como un importante patrimonio natural y cultural que deberíamos apreciar y proteger".

El ejemplar, que compite con otros 9, entre los que está un almez del parque Bruil de Zaragoza, es un pino laricio que suma más de 400 años y 28 metros de altura que no solo "es uno de los árboles más impresionantes de Aragón, sino que también ha sido declarado árbol singular de Aragón, en julio de 2015.

"Dentro de su especie es uno de los pies de mayores proporciones de los conocidos en Aragón. Es un árbol muy conocido a nivel comarcal y provincial debido, además de por sus características biométricas, a su accesibilidad", se puede leer en la orden del Gobierno de Aragón que dotaba de estatus al Pino el Escobón, en el municipio turolense perteneciente a la comarca de Gúdar-Javalambre.

"En este concurso, a diferencia de otros, no es imporante la belleza, el tamaño o la edad, sino la historia y la relación con las personas y el territorio. Buscamos árboles y bosques que se han convertido en una parte integrante de la comunidad en su sentido más amplio", recuerdan desde la organización.

Para votar hay que entrar en la página web del concurso (https://www.arbolybosquedelao.es), elegir el ejemplar escogido, introducir el email y confirmar el voto desde el correo. Las votaciones están abiertas hasta el 17 de diciembre.