Primera reacción del PSOE Aragón al último informe de la UCO: "No atribuye ninguna conducta delictiva a las personas mencionadas"

El PSOE Aragón ha reaccionado de forma oficial, a última hora de la tarde, al informe de la UCO desvelado este martes y que menciona a varios integrantes del partido. Entre ellos, al expresidente Javier Lambán, ya fallecido; Juan Antonio Sánchez Quero, presidente actual de la DPZ; Alfonso Gómez Gámez, ahora portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Zaragoza y entonces director general de Minas de la DGA; y Alfredo Zaldívar, alcalde socialista de Remolinos desde 1999.

En ese sentido, el partido que ahora lidera la ministra portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, ha emitido un comunicado en el que "considera necesario aclarar" varios hechos. El primero, que "dicho documento no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad por parte de las personas mencionadas". Además, aladen que "las informaciones difundidas hasta la fecha sobre este informe tampoco apuntan a la existencia de conducta ilícita o impropia ligada a ellas".

En un escueto comunicado, de apenas tres párrafos, los socialistas aragoneses se posicionan con los militantes que aparecen en el informe sobre el caso Cerdán. "Como siempre, desde el PSOE Aragón expresamos nuestro respeto al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los procedimientos de investigación que desarrollan", concluye el escrito.

En la última parte conocida de la investigación de la Guardia Civil sobre la trama que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, aparece de nuevo mencionado, como ya pasó en ocasiones anteriores, el proyecto de la Mina Muga. Según la UCO, en uno de los apuntes de Koldo se recogían los nombres a los que ir contactando para llegar a Zaldívar, alcalde de Remolinos, con el objetivo de conseguir una autorización municipal para que los residuos de la mina, ahora paralizada por la justicia y ubicada entre Navarra y las altas Cinco Villas, fuesen a parcelas sin usar en las minas del pueblo zaragozano.

Algo que, por cierto, niega el regidor, ya que asegura que "nunca han sido de titularidad municipal". Los hechos recogidos sucedieron entre 2017 y 2018 y la supuesta autorización habría llegado en mayo de ese segundo año. En cualquier caso, el Inaga ya concluyó en 2020 que Remolinos, que nunca llegó a tener la autorización, no era un destino a considerar. Por su parte, Sánchez Quero ha asegurado que el informe le parecía un "chiste".