La pyme aragonesa que crece sin parar con un humilde tubérculo

En el universo empresarial de Aragón hay historias que crecen al mismo ritmo que la economía real. Y una de ellas es la de Patatas Gómez, la empresa familiar que comenzó en 1963 en un pequeño puesto de Mercazaragoza y que hoy se ha convertido en una de los negocios más pujantes de la comunidad.

Así lo revela el informe Cepyme500, elaborado por la patronal Cepyme para identificar a las firmas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional. Patatas Gómez lleva cuatro años consecutivos logrando este sello, que premia a las pymes de mayor crecimiento y que en su caso reconoce una trayectoria sostenida.

Con 100 empleados, más de 64 millones de euros de facturación y una tasa de crecimiento que supera el 55% en el último año, la compañía vuelve a figurar entre las pymes españolas que más avanzan, consolidando un modelo que mezcla tradición, innovación y una identidad de marca que cada vez trasciende más allá del propio sector agroalimentario.

En el radar de ''Financial Times'

Su irrupción en el panorama nacional es tal que, hace apenas un año, Patatas Gómez apareció mencionada como una de las 1.000 empresas de mayor crecimiento de Europa, según el periódico británico Financial Times, todo un hito para esta empresa agroalimentaria aragonesa. Este prestigioso ránquin destaca a las compañías que han registrado un incremento sobresaliente en ingresos entre 2020 y 2023.

Pero si algo refleja la personalidad de esta pyme aragonesa es su apuesta por causas y deportistas de proximidad. Su última acción de patrocinio ha tenido como protagonista a Jesús Escacho, un joven zaragozano de 17 años que se ha convertido en campeón mundial juvenil de petanca. La empresa también ha estado en las últimas semanas en el foco mediático por celebrar un evento interno en un pueblo de Huesca -en Lárrede- que tenía como protagonista a Ilia Topuria, uno de los deportistas más influyentes en España, que es campeón mundial de peso pluma de la UFC.

Diversificación hacia la fruta y la verdura

Más allá de las anécdotas, la empresa vive un momento de plena expansión. Este año ha dado un paso decisivo con su diversificación hacia la fruta y la verdura, una evolución natural para una firma que domina la logística, la selección y la distribución de productos frescos.

La inauguración de su nuevo puesto de última generación en Mercazaragoza marca un antes y un después. La patata sigue siendo la protagonista indiscutible, pero ahora el muestrario se tiñe de colores gracias a la presencia de hortalizas, frutas de temporada y variedades exóticas o tropicales, abriendo una nueva vía de negocio con un enorme potencial para los próximos años.

Ese crecimiento sostenido no es fruto de la casualidad. Patatas Gómez ha construido una estructura industrial que le permite controlar todo el proceso, desde la llegada del producto del campo hasta su calibrado, lavado, selección y envasado. La planta tecnificada que tiene en Mercazaragoza se ha convertido en una referencia en el sector, no solo por volumen de producción, sino por su capacidad de garantizar calidad constante en un mercado muy condicionado por la climatología, la disponibilidad de agua y los costes energéticos.

La empresa ha sabido también profesionalizarse sin perder su ADN familiar. En un sector tradicionalmente fragmentado, Patatas Gómez opera ya como un actor nacional de primer nivel, con presencia en grandes cadenas de distribución alimentaria como Mercadona, de la que es uno de sus proveedores de cabecera en este tipo de productos.