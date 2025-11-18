QTS (Blackstone) busca alianzas con empresas aragonesas para construir su macrocentro de datos de Calatorao

QTS Data Centers, la filial especializada en esta actividad del gigante Blacktone, ha dado este martes un nuevo paso en su desembarco en Calatorao (Zaragoza). La compañía estadounidense, uno de los gigantes mundiales del alojamiento de datos, ha iniciado contactos directos con el tejido empresarial aragonés en un encuentro celebrado en la sede de Caja Rural de Aragón, donde más de 50 empresas conocieron de primera mano los detalles del proyecto y las oportunidades de colaboración que abrirá su construcción.

La reunión se enmarca en el proceso previo al desarrollo del macrocentro de datos que QTS prevé levantar en este municipio de la comarca de Valdejalón. Con una inversión potencial de 11.800 millones de euros, el complejo ocupará 224 hectáreas, con varios edificios dedicados al almacenamiento y procesamiento de datos.

Durante el encuentro, QTS expuso las líneas maestras del desarrollo y respondió a las cuestiones planteadas por los asistentes, centradas en los plazos, la logística de obra y las necesidades de proveedores. La compañía subrayó su intención de priorizar la contratación de empresas y profesionales aragoneses, tanto de manera directa como a través de contratistas generales y de su cadena de suministro.

La estimación inicial contempla 1.200 empleos durante la primera fase de construcción y en torno a 200 puestos permanentes cuando el centro esté operativo.

Cuenta atrás para las obras de construcción

El proyecto avanza mientras se completan los trámites administrativos. El pasado verano recibió el visto buen inicial a su PIGA, una autorización que se espera que se convierta en definitiva en los primeros meses de 2026. Si se cumplen los plazos previstos, QTS (Quality Technology Services) prevé iniciar las obras en el primer semestre del próximo año.

Sara Espuelas, directora de Proyectos de Aragón Exterior (Gobierno de Aragón), destacó el valor estratégico de la iniciativa y su encaje en la apuesta de la comunidad por atraer inversión tecnológica. "Aragón se posiciona como un polo de atracción para el talento y la inversión extranjera, priorizando la colaboración con el ecosistema empresarial local. De estas líneas de trabajo se generan sinergias empresariales de alto valor añadido para el conjunto de la región y su industria", apuntó.

Desde QTS, Bruno Bravo, director de pre-desarrollo, puso el acento en la acogida que está teniendo el proyecto. "Estamos muy ilusionados con el desarrollo de este proyecto en Calatorao y nuestra idea es aportar crecimiento a la zona. Las empresas locales nos han demostrado ser muy competitivas", afirmó.

Con más de 75 centros de datos en operación o construcción en Estados Unidos y Europa, QTS -propiedad de Blackstone- aterriza en Aragón en un momento en el que la comunidad se consolida como uno de los territorios con mayor dinamismo del sur de Europa en la industria del dato, un sector que está reconfigurando su mapa con inversiones de récord.