La Ruta del Vino de las Piedras: una experiencia que embriaga sin salir de Aragón

La Ruta del Vino Campo de Cariñena, también conocida como la Ruta del Vino de las Piedras, es mucho más que un itinerario enológico y enoturístico: es un viaje a la esencia de una tierra que ha sabido convertir su suelo pedregoso en carácter, historia y cultura.

Esta ruta se extiende por 14 municipios –con la última incorporación de Vistabella- enclavados entre el valle del Huerva y la Sierra de Algairén, en pleno corazón de Aragón, cuyas calles, paisajes y gentes se pueden descubrir en cualquier época del año.

Cómo llegar a la Ruta del Vino de las Piedras

Una de las opciones para adentrarse en esta ruta es subirse al Bus del Vino que, con salidas periódicas desde Zaragoza, lleva a conocer las bodegas de referencia de la denominación de origen, visitar sus instalaciones y degustar sus vinos, para conocer la milenaria vitivinicultura de la zona.

Pero llegar a los municipios que componen la Ruta del Vino de las Piedras se puede hacer con facilidad en coche, en la mayoría de los casos desde la autovía A-23, que vertebra Aragón de norte a sur. Esto permite crear itinerarios diferentes en función de las preferencias, necesidades y oportunidades de cada persona. La web de la Ruta del Vino Campo de Cariñena ofrece toda la información para personalizar una ruta a nuestra medida de un día, de dos, de tres, pernoctando en la zona... las opciones son infinitas.

Un buen punto de partida puede ser Cariñena que este año, además, tiene el honor de ostentar el título de Ciudad Europea del Vino 2025. Una elección y celebración que han contado con el apoyo de toda la sociedad aragonesa, encabezada por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, y ha marcado un hito en la promoción de la ciudad, el territorio y los vinos de la DO Cariñena.

El nuevo Cariñena Wine Museum ofrece una experiencia inmersiva con audiovisuales y catas interactivas. / * RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

De hecho, coincidiendo con este hito en el mes de abril reabrió sus puertas el Museo del Vino, convertido ahora en el Cariñena Wine Museum, un espacio que ofrece una experiencia inmersiva con audiovisuales y catas interactivas, mientras que el Centro de Interpretación del Ferrocarril recuerda el papel del tren en la exportación de vino. Muy cerca, frente al ayuntamiento, la emblemática Fuente de la Mora —de la que mana vino en la Fiesta de la Vendimia— es parada obligada.

La Sierra de Algairén: naturaleza en estado puro

Aguarón, Cosuenda, Encinacorba y Almonacid de la Sierra son la puerta a la Sierra de Algairén, un verdadero paraíso para senderistas y ciclistas, o simplemente para los amantes de la naturaleza. Paseos y rutas señalizadas conducen a miradores naturales como el Alto de Valdemadera, el Pico del Águila o el paraje de El Santo.

Al amanecer o al atardecer, en otoño o en verano, las tonalidades del paisaje de la Ruta del Vino Campo de Cariñena cautivan a los visitantes. / *RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

Recomendable es también adentrarse en Vistabella y subir hasta la ermita de Santa Quiteria, rodeada de carrascas y pinares, desde donde se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas. Al igual que en Paniza, cuna de nombres ilustres como los de María Moliner o Ildefonso Manuel Gil, localidad coronada por el santuario de la Virgen del Águila, cuya situación en lo alto de la Sierra del Águila brindan unas vistas inigualables.

Pero además de picos y sierras, la ruta también permite descender hasta la foz de los Calderones en Villanueva de Huerva, donde el río y la acción del agua han dibujado escarpados cañones.

De los dinosaurios a Goya y al arte urbano más actual

Precisamente en Villanueva de Huerva se encuentra otro de los puntos de interés de esta ruta, con sus yacimientos de icnitas y fósiles, como el de El Paso, que se pueden complementar con la visita al Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza donde se ofrecen rutas didácticas y adaptadas a todo tipo de públicos.

En la ermita de Muel se pueden ver frescos de Francisco de Goya. / * RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

Muel es otro de los municipios que sorprende a sus visitantes con un parque en el que entre cascadas naturales destaca su presa romana y la ermita de la Virgen de la Fuente, un templo en el que se pueden ver frescos pintados en pechinas por un joven Francisco de Goya.

Y, si hablamos de patrimonio, los municipios de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena atesoran un legado histórico-artístico gótico, mudéjar, renacentista, barroco… que encuentra su máximo esplendor en las torres y los órganos de sus iglesias. El torreón de la Lisalta de Cosuenda o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Longares son ejemplos del arte mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El arte urbano más actual ha asaltado las calles de municipios como Alfamén. / * RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

Una riqueza histórico-artística que se sigue ampliando en nuestros días con creaciones y creadores más recientes como el legado pictórico de Marín Bosqued, que se puede ver en Aguarón, y los murales callejeros del Festival Asalto que dan color a las calles de Alfamén y las creaciones en forma de pintura, escultura, imágenes o cerámica que Ababol ha dejado en Aladrén. La cerámica de Muel y su taller escuela de la Diputación de Zaragoza representa otra de las riquezas del territorio.

Una tierra también fértil en tradiciones

El territorio de la Ruta del Vino de las Piedras también destaca por sus tradiciones. La más conocida es, sin duda, la Fiesta de la Vendimia, en Cariñena, que este año ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una celebración que cada año hace manar vino de la Fuente de la Mora, encendida por un relevante Invitado de Honor. El Paloteo de Longares o el Toro de Ronda son otras destacadas celebraciones.

Varios restaurantes y panaderías de la zona han creado menús y dulces actualizando el recetario del fraile Juan de Altamiras. / * RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

Gastronomía auténtica y de profundas raíces

La cocina local es la prolongación natural del vino. En las tabernas y restaurantes de la zona se reivindica la herencia del fraile Juan Altamiras, precursor de la cocina aragonesa del siglo XVIII autor del Nuevo Arte de Cocina. Algunos restaurantes de la zona ofrecen menús que reinterpretan sus recetas con ternasco, pollo, jamón o verduras de temporada, demostrando que la sencillez puede ser exquisita.

Y en el rico recetario local merecen una mención propia los dulces y la repostería hecha en horno de leña como el de la Panadería de Luis Ángel, en Almonacid de la Sierra, o el de la Pastelería de Manuel Segura, en Cariñena, una de las más antiguas de España. Desde panes a sanantonadas, aguaperros, hojuelas, tejas, mantecados y productos sacados de la investigación gastronómica histórica, como el turrón de edición especial que homenajea a Goya creado por Luis Ángel López, son un auténtico deleite para el paladar.

En resumen, la Ruta del Vino de las Piedras es una invitación a caminar entre viñedos, saborear una garnacha con historia, adentrarse en un vasto patrimonio natural y cultural, todo ello sin salir de Aragón. Una ruta que vale la pena recorrer y más en un año como este, en que Cariñena es la Ciudad Europea del Vino, y en el que eventos, festivales, conciertos, conferencias… se han sucedido y seguirán hasta diciembre.

* Fotos propiedad de la Ruta del Vino Campo de Cariñena dentro del Proyecto Experiencias Turísticas Financiado por la Unión Europea – Next Generation – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Ministerio de Industria y Turismo – Gobierno de España