Así serán los tres centros de datos de Microsoft en Zaragoza: edificios "sencillos", "dobles" y una construcción por etapas
La construcción supondrá una inversión de 5.356 millones de euros en las ubicaciones de La Muela, Villamayor de Gállego y Puerto Venecia
El pasado viernes, el Gobierno de Aragón aprobó de forma inicial el Proyecto de Interés General (PIGA) para los tres centros de datos que Microsoft instalará en la comunidad. Las tres ubicaciones elegidas están en Zaragoza (Puerto Venecia) y su anillo metropolitano (La Muela y Villamayor de Gállego), y la multinacional tecnológica invertirá 5.356 millones de euros solo en su construcción, que se hará por etapas. Las tres obras comenzarán a la vez, presumiblemente a mediados de 2026, aunque para que los data centers estén operativos a pleno rendimiento habrán debido concluir todas, en torno a 2030. La inversión inicial estimada es de 1.312 millones para la primera fase, los cuatro primeros años.
Las tres plantas, eso sí, no serán iguales. El campus de La Muela es el más grande, ya que ocupará una superficie de 146 hectáreas, junto al polígono Centrovía. Tendrá dos centros de datos "sencillos" y otros dos "dobles", con dos plantas, además de un edificio anexo. El uso productivo ocupará 93,6 hectáreas y estará rodeado de un nuevo viario, que supondrá urbanizar terreno nuevo de la fase 5 industrial del polígono, amplias zonas verdes y otras reservadas para infraestructuras eléctricas, hidráulicas, fibra óptica...
Mientras, el de Villamayor tendrá 81 hectáreas en total, cerca de 55 reservadas para los centros de datos. Habrá tres "dobles" (dos plantas) e igualmente contará con un edificio administrativo. En este caso, se urbanizará un viario exterior y las infraestructuras externas ocuparán más de 10 hectáreas, con 8,5 hectáreas verdes.
Por último, en el caso del campus de Zaragoza, en un solar sin urbanizar junto a Puerto Venecia, habrá un centro de datos "sencillo" , de dos plantas, y el inmueble administrativo. Ocupará 43 hectáreas de las 57 totales, que incluirán también zonas verdes y los accesos por carretera al complejo, que se harán desde Puerto Venecia a través de la prolongación del paseo del Canal.
Por etapas
La construcción se divide en seis etapas, hasta ahora Microsoft solo tiene aseguradas las dos primeras, con esa inversión de 1.312 millones de euros y que durará cuatro años, cuando se pondrá en marcha la fase 1 del proyecto. La razón es que ahora mismo tiene garantizados 50 megavatios (MW) para cada ubicación (150 en total), a la espera de nuevas infraestructuras y los concursos de acceso a la red eléctrica.
En la primera se urbanizarán los entornos, se levantarán las infraestructuras exteriores (hidráulica, fibra óptica, energía...) y un único edificio en cada localización. En la segunda, se completarán las obras de la subestación eléctrica y se instalará otra planta en La Muela, Zaragoza y Villamayor. En ese punto es en el que podrían comenzar a funcionar los tres campus, que estarán interconectados en una de las regiones cloud más grandes de Microsoft en el mundo. El resto de edificaciones llegarán en etapas posteriores, siempre y cuando el gigante norteamericano logre los accesos que ello requiere.
