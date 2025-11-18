Estos son todos los restaurantes participantes en el Aragón Cachopo Fest 2025

El Aragón Cachopo Fest 2025 ya está en marcha. Este martes se ha presentado oficialmente en Puerta Cinegia la primera edición territorial del festival gastronómico que reúne a 40 establecimientos de la comunidad y que se celebrará del 20 al 30 de noviembre en todo el territorio.

La organización ha confirmado la participación de ocho establecimientos de la provincia de Huesca, uno de Teruel y el resto de la provincia de Zaragoza.

Las 40 creaciones de esta edición ofrecen un recorrido amplio por la cocina aragonesa contemporánea, con propuestas que reivindican producto local —jamón de Teruel, queso Tronchón, borraja, longaniza, tomate de Caspe o queso Letux— junto a elaboraciones creativas con influencias internacionales.

Estos son todos los restaurantes participantes

Zaragoza

Taberna Modorro

Bar Cirilo

Dahlia

La Bocca

Durán5

Marengo Urban & Local Food

Nativo Tradicional Deli

Nómada Street Food

Morrofino Taberna Fetén

Ham Fresh Burger

Santa Belinda

Mai Tai

Caníbal Royal

Café Bar Picardía

Restaurante Las Torres

Señor Cachopo

Bocachica Gastropub

Memory

Birrosta

Mas Torres

Casa Arriazu

Cachopo Loco

Zipi Zape

Bloody

Voraz

La Doris Gastrotaberna

Restaurante Albarracín

Asador Pasiego

La Tradicional

Restaurante El Búho (La Almunia de Doña Godina)

Huesca

Gastrobar El Perdido

Restaurante Di Marco

Restaurante El Castillo

Restaurante Antillón

Dublinner's Tavern

Bar Ágora

Bar Marboré (Jaca)

Bachimala (Jaca)

Teruel