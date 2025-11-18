Estos son todos los restaurantes participantes en el Aragón Cachopo Fest 2025
El festival da el salto y reúne a establecimientos de las tres capitales de provincia con propuestas rompedoras
El Aragón Cachopo Fest 2025 ya está en marcha. Este martes se ha presentado oficialmente en Puerta Cinegia la primera edición territorial del festival gastronómico que reúne a 40 establecimientos de la comunidad y que se celebrará del 20 al 30 de noviembre en todo el territorio.
La organización ha confirmado la participación de ocho establecimientos de la provincia de Huesca, uno de Teruel y el resto de la provincia de Zaragoza.
Las 40 creaciones de esta edición ofrecen un recorrido amplio por la cocina aragonesa contemporánea, con propuestas que reivindican producto local —jamón de Teruel, queso Tronchón, borraja, longaniza, tomate de Caspe o queso Letux— junto a elaboraciones creativas con influencias internacionales.
Estos son todos los restaurantes participantes
Zaragoza
- Taberna Modorro
- Bar Cirilo
- Dahlia
- La Bocca
- Durán5
- Marengo Urban & Local Food
- Nativo Tradicional Deli
- Nómada Street Food
- Morrofino Taberna Fetén
- Ham Fresh Burger
- Santa Belinda
- Mai Tai
- Caníbal Royal
- Café Bar Picardía
- Restaurante Las Torres
- Señor Cachopo
- Bocachica Gastropub
- Memory
- Birrosta
- Mas Torres
- Casa Arriazu
- Cachopo Loco
- Zipi Zape
- Bloody
- Voraz
- La Doris Gastrotaberna
- Restaurante Albarracín
- Asador Pasiego
- La Tradicional
- Restaurante El Búho (La Almunia de Doña Godina)
Huesca
- Gastrobar El Perdido
- Restaurante Di Marco
- Restaurante El Castillo
- Restaurante Antillón
- Dublinner's Tavern
- Bar Ágora
- Bar Marboré (Jaca)
- Bachimala (Jaca)
Teruel
- Restaurante 1900
