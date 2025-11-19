Un 30% de los médicos de Aragón se jubilarán en los próximos cinco años

La falta de profesionales sanitarios en el sistema público de Aragón es un mantra que se viene repitiendo desde hace años. Los problemas para cubrir determinados puestos ponen en riesgo la atención sanitaria en diferentes puntos de la comunidad, sobre todo en el medio rural. La situación a futuro, si las plantillas no se incrementan, no pinta bien porque en los próximos cinco años se jubilará el 30% de los médicos de Aragón. Es decir, 700 facultativos.

La gerente del Salud, Anna Castillo, ha reconocido este miércoles en su comparecencia en las Cortes de Aragón que, en general, los sistemas sanitarios se enfrentan a "un contexto complejo" por el envejecimiento de las plantillas, la escasez de especialistas en áreas clave (Medicina de Familia, Pediatría, Anestesiología, Radiología, Psiquiatría) y la "competencia creciente" entre comunidades para retener y atraer talento profesional.

Los 700 médicos forman parte de los cerca de 4.100 profesionales del Salud que se retirarán de aquí a cinco años tras alcanzar la edad de jubilación. El problema añadido para Aragón es que, a la falta de profesionales que se repite en todas las comunidades, se suma la gran dispersión territorial y el envejecimiento de la población, lo que incrementa la demanda de servicios sanitarios en una comunidad con numerosos núcleos alejados y pocos habitantes.

En cualquier caso, la tarea de la Administración debe ser encontrar un equilibrio entre plantilla disponible y jubilaciones. Un hecho que, en los tres últimos años, deja un incremento de un 4,84% de la plantilla del Salud, alcanzando en octubre de 2025 los 27.627 trabajadores (incluidos refuerzos, interinos, estatutarios, MIR, eventuales...). Este aumento se refleja en Zaragoza, Huesca y Teruel. El dato es muy positivo porque, según ha recalcado Castillo, la cifra es superior al mismo dato de octubre de 2024, de 2023 y de 2022 (cuando había 26.352 trabajadores).

"El compromiso del Salud es avanzar hacia un sistema sanitario con plantillas suficientes, estables, bien distribuidas y con condiciones atractivas. Para ello necesitamos mantener la inversión, reforzar la planificación y seguir impulsando políticas de largo alcance", ha dicho Castillo. Por provincias, Zaragoza ha ganado 985 trabajadores en tres años; Huesca un total de 171; y Teruel, 119.

"Esta cifra de incremento no es un dato aislado, sino que es la tónica general de lo que llevamos de legislatura”, ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que estos datos se podrán comparar "con mayor precisión" cuando finalice el año, pero ya ha adelantado unas cifras que muestran la tendencia alcista.

Medidas adoptadas

Desde la consejería de Sanidad se han ido adoptando medidas con el fin de aumentar las plantillas a presente y también a futuro. Por un lado, Castillo ha resaltado el aumento del 50% en las plazas de Medicina en las universidades aragonesas, con estudios completos ya en Huesca y la previsión de inicio en Teruel.

También ha reseñado los cambios en la elección de plazas mir -esto lo hace el Ministerio de Sanidad- que han permitido cubrir todas las vacantes este año en Aragón. Por otro lado, desde el inicio de la legislatura la oferta pública de empleo ha sido de 2.847 plazas, mientras que las plazas de estabilización prevista es de 1.422 profesionales.

Las condiciones económicas y laborales también han mejorado, tal y como ha resaltado la gente del Salud. El gasto en nóminas ha aumentado un 15%, se ha implantado la jornada de 35 horas y Aragón se sitúa entre las comunidades con mejor ratio de médicos y enfermeras por habitante.

Por último, hay dos medidas de las que quizas se esperaba un mejor resultado. Por un lado, el plan de fidelización mir, con incentivos de hasta 30.000 euros, que en su primer año de puesta en marcha no retuvo a tantos médicos como el Departamento de Sanidad hubiera deseado. Por otro, está pendiente de aplicarse el decreto de difícil cobertura mediante el cual se ofrecen plazas a médicos sin necesidad de realizar un examen de oposición, únicamente por la vía de los méritos. En este sentido, Sanidad ha ofertado las primeras 46 plazas para hospitales de difícil cobertura.

Los médicos que ganen la plaza, tras tres años en este puesto, conseguirán la plaza en propiedad de manera automática. Es decir, pasarán a ser personal estatutario fijo del Salud. Solo cuando lleguen a esta situación -a ser fijos después de tres años en el mismo destino del concurso-, estos médicos podrán participar en los concursos de traslados.