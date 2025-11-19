Teruel contará con tres rutas más de autobuses para su servicio de transporte escolar en la provincia
Además el Gobierno de Aragón incrementará en un 23% la inversión en esta rama, sobrepasando los 4 millones de euros
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha incrementado en más del 23% la inversión destinada al transporte escolar en la provincia de Teruel en los dos últimos cursos y ha sumado tres nuevas rutas, lo que eleva el presupuesto hasta más de 4,5 millones de euros y el número de servicios de 110 a 125.
El director del Servicio Provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, ha presentado estos datos este miércoles durante una visita al IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, donde han concluido las obras del nuevo aulario de Formación Profesional, financiado con 1 millón de euros.
Para el curso 2025/2026 se han creado tres rutas: Teruel–San Blas, que pasa a ser diaria; Calamocha–Caminreal–Monreal del Campo–Teruel, con un recorrido de 304 kilómetros diarios repartidos en cuatro trayectos, destinada a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio; y El Castellar–Cabra de Mora–Mora de Rubielos, con 70 kilómetros diarios en cuatro trayectos hacia el CP San Miguel de Mora.
Además, se han ampliado las rutas Cretas–Valderrobres–La Fresneda–Valjunquera–Alcañiz, incorporando la localidad de Cretas, y Bordón–Tronchón–Mirambel–Cantavieja, para facilitar el acceso al IES de Villafranca del Cid.
El departamento ha habilitado el acceso de estudiantes de Formación Profesional de grado superior con beca de transporte a las plazas libres de rutas existentes y a la reserva de billetes en líneas regulares.
También se han reforzado las conexiones entre centros rurales con oferta de Formación Profesional y se han puesto en marcha servicios en horario de tarde, como la ruta Santa Eulalia–Teruel para cursos vespertinos.
La nueva licitación del transporte escolar en Teruel, ya en marcha, incluye 113 rutas y un presupuesto de 13,9 millones de euros hasta 2028; y el pliego contempla la posibilidad de subcontratar parte del servicio, incluidos acompañamientos obligatorios, con condiciones para el control de acuerdos y los plazos de pago.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Aragón se queda sin manos para levantar los grandes proyectos: la construcción entra en zona de tensión
- Adiós a una icónica taberna del centro de Zaragoza: El Broquel baja la persiana
- El barrio de Zaragoza que gana viviendas a un lado de la acera y las 'pierde' en la de enfrente
- Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal por la 'deriva' del partido tras el cese de Horacio Royo
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque