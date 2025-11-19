Aragón ya ha enviado al Ministerio de Sanidad el documento con los datos de los cribados de cáncer: este es el contenido del documento

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha remitido este martes al Ministerio de Sanidad el documento con los datos básicos de los cribados de cáncer que se hacen en la comunidad. La consejería que dirige José Luis Bancalero da cuenta así del acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud donde, tras semanas de polémica y desacuerdos con las autonomías del PP -entre ellas un plantón durante la reunión del organismo en Zaragoza en octubre-, se alcanzó el consenso de compartir la información de los cribados de cáncer de mama, de colon y de cérvix. El objetivo es que los datos de cómo funcionan los cribados puedan ser comparables entre autonomías.

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, consta de cuatro páginas, es técnico y explica mediante fórmulas matemáticas sencillas los criterios que se aplican en Aragón para poner en marcha estos procesos de detección precoz del cáncer. En todas las fórmulas se tienen en cuenta tres indicadores fundamentales: cuánta población ha sido invitada a las pruebas (cobertura del programa), qué porción de esta ha acudido (participación) y qué porcentaje final ha dado positivo (tasa de detección de cáncer).

Por poner un ejemplo, en el caso del cribado de cáncer de mama para valorar la cobertura del plan en Aragón se toma como referencia el año 2023. Entonces, a 77.467 mujeres de entre 50 y 69 años de las 190.825 de esa edad que residían en la comunidad se les mandó la carta para participar. La cobertura del programa de cribado fue de un 40,6%.

Por otro lado, la participación fue del 74,2% porque accedieron a realizarse la mamografía un total de 57.503 mujeres de entre 50 y 69 años de las 77.467 a las que se les envío la invitación.

Por último, la tasa de detección de cáncer de mama en 2023 fue de un 6,6% de positivos detectados. En este sentido, Sanidad esgrime que 380 mujeres de entre 50 y 69 años de las 57.503 que participaron en el cribado obtuvieron confirmación diagnóstica de cáncer.

Estas tres mismas explicaciones, bajo el mismo criterio, se repiten en el documento para explicar el cribado de cáncer de colon (ofrecido a población de 50 y 69 años, ambos inclusive) y el de cérvix (donde se invita a mujeres de entre 25 y 65 años, ambos inclusive). En el caso del de cervix (cuello de útero), Sanidad le detalla al ministerio datos de dos pruebas diferentes que se hacen en este programa: la cobertura de cribado oportunista citológico en mujeres de 25 a 29 años y la de cribado oportunista de VPH (virus del papiloma humano) en mujeres de 30 a 65 años.

El documento va acompañado también de una carta del consejero Bancalero a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le indica que confía en que la ponencia de cribados y el grupo de trabajo "puedan continuar desarrollando sus trabajos técnicos que conduzcan a la implantación del sistema de información nacional de cribados". Bancalero apunta que este, además de estar basado en "sistemas automatizados de tratamiento de datos", deberá ser "factible, operativo, fiable, válido y de calidad".