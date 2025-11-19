Aragón triplica en 2025 los casos de menores con discapacidad intelectual víctimas de acoso y maltrato

La Unidad de Acceso a la Justicia y de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI Aragón) ha atendido desde principios de este año a un total de 11 menores, diez menores víctimas en causas penales por acoso o maltrato, y una en un proceso civil, más del triple de los casos atendidos a lo largo de 2024.

Este dato ha sido dado a conocer por esta organización durante el transcurso de una reunión celebrada este miércoles en Zaragoza que han presidido el delegado del Gobierno en la Comunidad, Fernando Beltrán, y el presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosme, informa UAVDI Aragón.

A la reunión han asistido, además, representantes de las instituciones, entidades y colegios profesionales que trabajan de manera coordinada para prevenir y atender las situaciones de abuso y violencia contra personas con discapacidad intelectual.

La UAVDI Aragón, ha explicado el coordinador de esta institución, Alejandro Aineto, se encarga de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, autismo o problemas de salud mental con deterioro cognitivo, y presta ayuda tanto a las víctimas como a testigos, personas denunciadas o que pasen por un procedimiento civil.

Plazas de Emergencia

Aineto ha señalado que además del incremento en la atención a menores, a lo largo de 2025 han aumentado las solicitudes de plazas de emergencia por parte de mujeres con discapacidad intelectual y menores a cargo, de una solicitada en 2024 a un total de cuatro este año.

Ha destacado a este respecto que su organización no dispone de este tipo de plazas de emergencia tan específicas, motivo por el cual ha creado un grupo de trabajo interno para diseñar un recurso que pueda atender a este perfil de víctima especialmente vulnerable.

En este sentido, para dar repuesta a los casos de mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia sin hijos a cargo, la UAVDI Aragón cuenta con reserva de plazas de emergencia en las residencias de Atades, un servicio que se presta a la víctima mientras requiera de protección en un entorno distinto al habitual en el que sufre abuso.

Crecimiento de la UAVDI

Para seguir trabajando en la ayuda tanto a víctimas como a personas que requieren de ayuda en procesos judiciales, la UAVDI Aragón planifica para 2026 ampliar sus equipos en Zaragoza, Huesca y Teruel porque, ha asegurado Aineto, “tenemos que llegar al mayor número de víctimas a las que podamos ayudar y porque tenemos la firme intención de conseguir un acceso a la justicia efectiva para todas las personas con discapacidad intelectual o con autismo de Aragón”.

Datos de este año

Durante el año 2025 y hasta el mes de noviembre, la UAVDI Aragón ha atendido a 81 personas, de las cuales 63 fueron víctimas de abuso (económico, sexual o físico), 8 fueron atendidas como personas denunciadas y 5 sujetas a procesos de valoración de medidas de apoyo judicial.

Además, otras cinco personas fueron atendidas y acompañadas a través de procesos de mediación adaptados, bien a través de la UAVDI o en colaboración con la Unida de Mediación (UMED) de la Policía Local.

Por sexos, 48 de los casos corresponden a mujeres (60 %), y 33 a hombres, (40 %), mientras que por provincias, las 72 de las personas atendidas eran de Zaragoza (89 %), 5 de Huesca (6 %) y 4 de Teruel (5 %).

Otros hitos de 2025

En el año 2025 se ha creado la red nacional de Unidades de Acceso a la justicia y de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual formada por las diferentes UAVDIs del territorio nacional y de la que forma parte UAVDI Aragón con el objetivo es el de unir fuerzas en la difusión y normalización del psicólogo facilitador en los juzgados del territorio donde se encuentran dando servicio.

Diez años de reunión interprofesional

En 2015 se presentó la UAVDI y un año después, en 2016, se celebró la primera reunión interprofesional en la Delegación del Gobierno en Aragón, un encuentro que se celebra con periodicidad anual y en el que se juntan los representantes de todas las instituciones y colegios implicados en situaciones de abuso a personas con discapacidad intelectual.

Desde que se creó la UAVDI Aragón, puesta en marcha por Atades, se vio la necesidad de generar una red de trabajo con las diferentes instituciones para abordar, desde la detección hasta la intervención, la situación de las personas con discapacidad intelectual como víctimas de una situación de abuso y la vulnerabilidad del colectivo con dificultades intelectivas y adaptativas a la hora de acceder al sistema de justicia.