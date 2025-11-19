Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así avanza el Corredor Cantábrico-Mediterráneo: más 500 millones movilizados y pasos hacia su electrificación

Adif trabaja en adecuar 45 pasos superiores y 19 túneles entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, el tramo más avanzado del eje que conectará Valencia y Bilbao por Aragón, La Rioja y Navarra

Obras del tren Zaragoza-Teruel-Sagunto, a la altura de Sarrión.

Obras del tren Zaragoza-Teruel-Sagunto, a la altura de Sarrión. / Adif

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El Corredor Cantábrico-Mediterráneo continúa desplegando actuaciones en distintos tramos de su recorrido y concentra ya más de 500 millones de euros movilizados en contratos activos, ejecutados o en fase de redacción, según los datos facilitados a este diario por Adif. La infraestructura que conectará Sagunto (Valencia) con el País Vasco a través de Teruel, Zaragoza, Navarra y La Rioja, enlazando los corredores Mediterráneo y Atlántico dentro de la red básica europea RTE-T y uniendo los puertos y nodos logísticos de Valencia, Bilbao, Platea, Plaza y Júndiz.

El corredor discurre por más de 300 kilómetros entre la Comunidad Valenciana y Aragón, y forma parte del plan director de Adif para modernizar la línea y avanzar hacia su electrificación a 25 kV. Este programa busca reforzar la interoperabilidad, mejorar la capacidad y permitir tiempos de viaje más competitivos para trenes de viajeros y mercancías.

Actuaciones ya realizadas

Entre las actuaciones ya desarrolladas se encuentran la instalación del sistema de comunicaciones tren-tierra, la adecuación de estructuras para incrementar su capacidad portante, la optimización de sistemas de señalización y comunicaciones entre Estivella y Caudiel, nuevos pasos inferiores en Cariñena y Ferreruela de Huerva, varios renovados de infraestructura y vía y siete apartaderos preparados para trenes de hasta 750 metros en Estivella, Navajas, Barracas, La Puebla de Valverde, Teruel, Ferreruela y Cariñena.

Actualmente, Adif trabaja en la adecuación de 45 pasos superiores y 19 túneles para permitir la futura electrificación y posibilitar la circulación de servicios de autopista ferroviaria. En paralelo, en el tramo Sagunto-Bifurcación Teruel se realizan trabajos de renovación de carril, saneo de balasto y colocación de nuevas traviesas en apartaderos, junto a la rehabilitación de estructuras metálicas en los ramales de Sagunto y Valencia y la instalación de nuevos desvíos en varias estaciones.

También está en marcha la implantación de un nuevo sistema de señalización y gestión del tráfico ferroviario entre Caudiel y la salida de Zaragoza hacia Teruel. Además, se construye un nuevo apartadero de 750 metros en Cella, con enlace directo a Platea, y se ha suprimido un paso a nivel en Teruel.

Los tramos por Navarra y La Rioja

A partir de Zaragoza, la línea se dirige hacia Castejón, donde se bifurca para conectar con La Rioja, Miranda de Ebro y Vitoria por un lado y con Pamplona por otro, en ambos casos con enlace previsto a la futura Y Vasca. En el tramo Castejón-Pamplona, las obras de plataforma entre Castejón y Campanas están ejecutadas o en curso, los proyectos de electrificación y señalización se encuentran en redacción y se acaba de licitar la redacción del tramo Campanas-Estación de Pamplona.

También están en preparación los proyectos para conectar esta futura línea de alta velocidad con la red convencional Casetas-Bilbao mediante un enlace de unos tres kilómetros, una solución que permitirá poner en servicio el tramo Pamplona-Castejón mientras continúa el estudio informativo del corredor Castejón-Zaragoza.

En la rama hacia La Rioja, Adif ha adjudicado la redacción de los proyectos para adecuar los cerca de 71 kilómetros entre Castejón y Logroño a mayores velocidades. A ello se suma la variante de Rincón de Soto, de alrededor de nueve kilómetros, que cuenta con las obras civiles y ferroviarias en marcha y los sistemas de señalización adjudicados.

El conjunto de actuaciones moviliza actualmente más de 500 millones de euros en proyectos ejecutados, en marcha o en preparación. Adif no detalla la cuantía ya ejecutada, que en marzo de 2024 ascendía a 151 millones, pero sí confirma que el corredor mantiene actividad simultánea en distintos tramos a lo largo de toda su extensión.

