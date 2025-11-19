Azcón: "Si no hay presupuestos en Aragón tiene que haber elecciones"

Es la primera vez que Jorge Azcón se muestra tan claro. "Si no hay presupuesto en Aragón tiene que haber elecciones". Así de claro se ha mostrado el presidente de Aragón durante una entrevista en la Cope, donde ha admitido que si su socio preferente, Vox, mantiene la posición actual, no tendrá otro camino que el adelanto electoral. Nada hace pensar ahora mismo que la ultraderecha aprobará las cuentas del conservador, pero Azcón mantiene la esperanza.

"Confío en que haya sensatez, sentido común y en que Vox reconsidere su posición porque esto va de que todos arrimemos el hombro", ha afirmado el presidente, que ha vuelto a insistir en la importancia que tiene que la comunidad apruebe los presupuestos de 2026 en un momento de bonanza económica y con inversiones milmillonarias en Aragón al calor de los centros de datos.

"Vox tiene que pensar qué es lo que quiere hacer porque Aragón vive un momento ilusionante. Tenemos inversiones que van a cambiar la economía de nuestra comunidad, que van a generar trabajo como no hemos conocido en la historia reciente", ha insistido el presidente, que ha defendido la importancia de que el Gobierno saque adelante las cuentas para el próximo año.

Jorge Azcón ha vuelto a destacar el "cambio" que se produjo en mayo de 2023, cuando llegó hasta la presidencia del Gobierno aragonés. "Los aragoneses hablaron y votaron ese cambio político, y no hay razones para que no aprobemos ese presupuesto", ha dicho. Entonces, en ese 2023, Jorge Azcón alcanzó un acuerdo de Gobierno con la ultraderecha de Alejandro Nolasco, quien durante un año fue su vicepresidente, hasta que Vox rompió los pactos con todos los gobiernos autonómicos.

El presidente, en la entrevista, ha insistido en que lo que está haciendo el Gobierno aragonés "es positivo y beneficia a la sociedad aragonesa", por lo que ha apelado a la sensatez de Vox para sacar adelante las cuentas. En caso contrario, ha admitido que tendría que volver a haber elecciones en Aragón. "Si no hay presupuestos tiene que haber elecciones, esto es así", ha afirmado tajante para precisar, eso sí, "que la posición de Aragón es muy distinta a la de España, porque en Aragón sí tenemos aprobado un presupuesto fruto de esa mayoría política". Pedro Sánchez, no.

Crisis total entre PP y Vox

La crisis entre el PP de Azcón y Vox es total. El mes pasado, fuentes de la dirección de los de Santiago Abascal dejaron claro que no hay posibilidad de acuerdo presupuestario en la comunidad aragonesa. Lo hicieron después de que Jorge Azcón exigiera el cese de un asesor de Vox, Marcos Francoy, que como publicó este diario difundía mensajes abiertamente racistas y antisemitas, además de pro nazis, en las redes sociales. Esa exigencia detonó una crisis más que evidente que se ha ido cociendo a fuego lento.

Según explicó la formación ultra, el cese ya estaba decidido, por lo que calificaron el comportamiento de Azcón de «inaceptable». Desde la dirección nacional de Vox llegaron a decir que estaban estudiando no apoyar al PP en una futura investidura en Aragón si Jorge Azcón volvía a ser el candidato a la presidencia.

En este escenario se negocian las cuentas en Aragón, con una ruptura total de las relaciones entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco y una relación más que dañada con la dirección nacional de un partido que sigue exigiendo incumplir la normativa como línea roja para negociar cualquier presupuesto. Porque Vox insiste en no aceptar la llegada de menores migrantes y en vetar el Pacto Verde. Y ya avisó el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, "no puedes aprobar las cuentas perdiendo tus principios ni pasando líneas rojas".