La ciencia aragonesa brilla en la XV Gala de los Premios Aragón Investiga

La XV Gala de entrega de los Premios Aragón Investiga ha vuelto a colocar a la ciencia aragonesa en una posición privilegiada. Una cita ya referente en el ecosistema científico aragonés, que este año ha congregado a cerca de 300 asistentes con el objetivo de reconocer la excelencia, el talento joven, la innovación y la transferencia del conocimiento desarrollados en Aragón. Los galardones, distinguen a personas investigadoras y entidades cuyo trabajo ha dejado una huella científica, tecnológica y social de alcance nacional e internacional.

El investigador del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología, Sergio Martín Vicente; la investigadora del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, Ana Belén Serrano Pacheu; la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) y la empresa aragonesa pionera en tecnología solar híbrida Endef Engineering han recogido esta tarde los Premios Aragón Investiga a la Excelencia, Jóvenes Investigadores y Entidades, respectivamente.

En la categoría de perspectiva de género el galardón ha sido para el proyecto WOMEN 4 SCIENCE, desarrollado por María Carmen Pérez-Llantada Auria, Oana Maria Carciu y Rosana Villares Maldonado (Universidad de Zaragoza), y el premio Ramón y Cajal a proyectos con excelentes resultados en materia de transferencia del conocimiento ha recaído en los investigadores Conrado Rillo Millán, Javier Sesé Monclús y Miguel Gabal Lanau (INMA – UNIZAR/CSIC y SAI-UNIZAR)

La consejera de Universidad, Claudia Pérez Forniés, junto con la directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, han felicitado a todos los premiados, así como también a los candidatos que han asistido a esta puesta de largo de la ciencia en nuestra comunidad. “Estamos muy orgullosos del robusto ecosistema científico que tenemos en Aragón y eso es gracias a la dedicada labor de todos y cada uno de los investigadores y de su trabajo de excelencia, que impacta directamente en el bienestar de todos nosotros, de todos los aragoneses, de toda la sociedad”, ha afirmado Pérez Forniés.

Los Premios Aragón Investiga se crearon en 2004 con el objeto de reconocer públicamente el trabajo de la investigación básica o aplicada de los investigadores, así como las labores de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimientos realizadas por entidades públicas y privada. En esta decimoquinta edición, los premiados en las diferentes 5 categorías han sido los siguientes: