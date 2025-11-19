¿Cuánto cuesta derivar una operación a la sanidad privada en Aragón?: de los 200 euros de un quiste a los 4.600 de una reconstrucción de mama

Las listas de espera quirúrgicas de Aragón acumulan un alto número de pacientes que desde el mismo Departamento de Sanidad de la DGA indican que está "por encima" de lo deseable y no pueden ser asumidas por el Salud con sus actuales recursos personales y sanitarios. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha autorizado a la consejería liderada por José Luis Bancalero a contratar un nuevo acuerdo marco para concertar operaciones quirúrgicas por un valor estimado superior a los 35 millones de euros.

¿Y cuánto costarán las operaciones? Los precios unitarios máximos homologados varían según en qué lote se encuentran -cirugía menor, cirugía mayor ambulatoria u hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria-, y van desde los 30 euros (si es solo la extracción de un diente) hasta los más de 4.500 euros.

Las intervenciones quirúrgicas que pueden concertarse se dividen en tres lotes, que a su vez recogen en ellos varios sublotes. Algunas del primer grupo, que recoge intervenciones de cirugía menor (no hospitalización), incluyen por ejemplo un quiste sebáceo por un precio máximo de 200 euros. Pero son las intervenciones del lote 3, las que requieren hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria (operación sin necesidad de ingreso hospitalario), las que tienen fijados mayores precios máximos.

En concreto, la especialidad de Cirugía Plástica recoge alguna de las intervenciones con costes máximos más altos. Así, hay operaciones como la reconstrucción total de una mama con gran dorsal, sin prótesis ni expansores mamarios, que tienen fijado un precio máximo de hasta 4.632 euros. Otras como una mastectomía simple o bilateral tienen un coste de 1.476 euros, en el caso de la primera, y de 2.291, en el caso de la segunda.

La concertación de operaciones quirúrgicas en especialidades como Neurocirugía tienen un precio máximo de 4.888 euros en caso de que se trate de una artodresis vertebral a más de un nivel, es decir, una cirugía que fusione dos o más vérbteras para estabilizar la columna. Otras de esta misma especialidad como es una laminectomía -extirpar la lámina de una vértebra para aliviar la presión sobre la médula espinal- suponen 3.421 euros.

En cuanto a Cirugía General y Digestiva, los precios de concertar las operaciones con la privada van desde los 652 euros en el caso de un lipoma hasta superar los 2.740 si se trata de "otros trastornos del tracto biliar". Asimismo, hay especialidades como Traumatología que, en el caso de requerir hospitalización, y para operaciones como reemplazar de forma total o parcial una articulación de hombro que esté dañada con una prótesis artificial, tiene un coste máximo de 2.675 euros.

Así se detalla en el anuncio de licitación del contrato que tiene por objeto el nuevo acuerdo marco para la concertación de operaciones quirúrgicas en Aragón. Según se indica, en estos precios máximos establecidos, se incluye también la consulta externa de valoración y planificación del tratamiento, exploraciones y otros procedimientos complementarios, consultas de preanestesia si se precisara o de control postquirúrgicas que sean necesarias hasta el alta, tratamiento farmacológico y hemoterápico, curas o alimentación, entre otros puntos.