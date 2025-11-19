Familias del Grande Covián se concentrarán en el 25-N contra el profesor condenado por maltrato: "No todo el mundo sirve para ser educador"

La elección de la fecha es intencionada. Será el próximo martes, 25 de noviembre y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando las familias del instituto Grande Covián de Zaragoza se concentrarán para evidenciar su malestar y clamar por soluciones ante la presencia en sus aulas de un profesor condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. La protesta, impulsada por la AMPA junto al sindicato estudiantil Fadea y a la plataforma Docentes Decentes, será a las 14.00 horas.

"Creemos que ir al instituto no es solo aprender Física y Química u otras asignaturas. Son también educadores, y no todo el mundo sirve para ser educador. Hay que poner una protección a nuestros menores", ha indicado una de las integrantes de la AMPA del Grande Covián, María Ángeles Campo. Según ha explicado, el malestar de las familias está en que pueda haber personas sentenciadas por malos tratos en contacto con menores, una situación que este curso les ha tocado vivir de cerca con la presencia en sus aulas de Luis Antonio Irzo, que imparte clases de Física y Química en 2º y 4º de ESO.

Por eso, además de convocar la concentración, la AMPA envió un escrito a la Dirección General de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón esta semana en el que, según ha indicado Campo, solicitaron estar informados sobre las medidas que está tomando el Departamento de Educación para garantizar que se esté educando a los alumnos bajo los criterios de "responsabilidad, democracia, solidaridad, libertad, igualdad, respeto, no violencia" que integra la Lomloe.

Campo ha recordado que en Educación "son conocedores" de esta situación porque Irzo ya ejerció el curso pasado en el instituto Goya de Zaragoza, donde los alumnos hicieron una sentada para protestar por la situación a la que sucedió una manifestación y, finalmente, la creación de la plataforma Docentes Decentes por parte de varias familias. Esta surgió con el fin de denunciar estas situaciones y tratar de que la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infantil y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) contemplara la prohibición de que profesores condenados por malos tratos puedan ejercer.

Según han indicado este miércoles desde la plataforma, el Ministerio de Juventud e Infancia les ha confirmado que esta propuesta ha sido incluida en el anteproyecto de esta normativa que, han apuntado, "espera ver la luz próximamente". Es precisamente por una reforma legal por donde, según explicaron desde el Departamento de Educación, podrían pasar las posibles soluciones.

Desde la consejería que lidera Tomasa Hernández indicaron que, por ahora, si el docente no está inhabilitado para ejercer la función docente por sentencia y ya ha cumplido su pena, no hay marco legal que impida su contratación. Otro sería el escenario si, durante las clases, tuviera comportamientos o declaraciones inapropiadas, situación en la que los alumnos podrían trasladar estas actuaciones a dirección y a la Inspección educativa para abrir un expediente disciplinario. En el caso de que hubiera sanción, al ser interino, decaería de la lista.

Campo ha señalado que, en lo que va de curso, la AMPA no les ha llegado por parte de los alumnos ninguna denuncia o incidente. Con todo, si hubo malestar entre los estudiantes cuando comenzó el curso, pues fueron los etudiantes los que, a través de internet, conocieron este septiembre el caso de Irzo, que se hizo público el pasado curso tras las protestas del IES Goya. "A mi no me da clase, pero desde que los de 2 de ESO lo supieron y nos enteramos todo e linstituto. A los alumnos nos parece bastante mal", ha expresado Ixeya Ferrer, estudiante del Grande Covián y representante de Fadea.