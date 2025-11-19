El frío irrumpe en Zaragoza: 30 personas sin hogar se refugian en los pabellones del albergue en su primer día

El frío ha irrumpido en Zaragoza. Ante esta bajada de las temperaturas, y con una crítica situación de sinhogarismo que vive la capital aragonesa, el consistorio activó este martes el dispositivo del frío del albergue, lo que ha supuesto la apertura de los dos pabellones que juntos suman 40 plazas para hombres, y del cuarto azul, otro espacio que se habilita ante los descensos térmicos y que tiene 10 camas para mujeres. En el primer día recurrieron a estos recursos un total de 30 personas sin hogar: 25 hombres y 5 mujeres. Solo quedaron, por tanto, diez vacías. Con todo, ante la llegada del invierno y la elevada cifra de personas en situación de calle en la ciudad, el ayuntamiento tiene convenido con Cruz Roja un gran piso con hasta 25 plazas más.

Así lo ha informado la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, en la Comisión de Políticas Sociales de este mes de noviembre en respuesta a la petición de ZEC de información sobre el plan de choque de sinhogarismo y la pregunta de Vox de las acciones que está desarrollando el consistorio para ampliar el número de plazas de alojamiento para personas sin hogar y las iniciativas de colaboración institucional mantiene con el Gobierno de Aragón y de España para abordar de forma conjunta la situación.

Desde la oposición, el concejal de ZeC Suso Domínguez ha solicitado a Orós detalles sobre las medidas que el ayuntamiento plantea poner en marcha ante la crisis social de sinhogarismo , tales como "de dónde salen" los cuatro pisos para 20 personas en situación de calle que el consistorio ha habilitado de forma reciente junto a la Fundación Sopeña o por qué el programa piloto lanzado de forma reciente para alojar a 12 jóvenes en situación de calle dura tres meses, entre otras.

Y Orós ha insistido en datos ya aportados en reiteradas ocasiones desde el ayuntamiento como los "5 millones de euros" que han invertido en reformar el albergue, tanto en una renovación de sus instalaciones como en ampliar las plazas hasta contar con 55 más, 40 para hombres y 15 para mujeres, que prevé que llegarán “más pronto que tarde” y cuyo mobiliario tienen ya adquirido para instalarlo lo antes posible. Asimismo, la concejala ha apuntado que cuentan con 65 pisos que suman unas 200 plazas en las que cada persona vulnerable sigue el proceso que requiere para su reinserción social y laboral.

Orós ha incidido así en el "esfuerzo enorme" que está realizando el ayuntamiento de Natalia Chueca para tratar de ampliar los recursos habitacionales en la ciudad y dar respuesta a este incremento del sinhogarismo en Zaragoza que, ha recordado, responde a "un perfil muy claro: joven, de origen subsahariano y en situación irregular".

Domínguez ha reconocido que el ayuntamiento "está empezando a tomar medidas" para paliar esta situación, pero, ha remarcado, estas “siguen siendo insuficientes, reactivas y tomadas a bote pronto y sin la más mínima planificación". Asimismo, ha sostenido que ya avisaron hace dos años y medio de que había un incremento del sinhogarismo en el entorno del parque Bruil y que ha sido recientemente cuando se ha empezado a actuar.

Por su parte, el concejal Armando Martínez, de Vox, ha instado a la concejala Orós a que, para paliar la situación de sinhogarismo, y siendo conscientes de que el ayuntamiento "está haciendo todo lo posible", fuerce acuerdos con otras instituciones y "presione más al Delegado del Gobierno en Aragón" y "le saque los colores" para que ningún zaragozano se plantee que quizás es el consistorio "el culpable de esta situación".