Memorialistas catalanes exigen a la Generalitat que reclame todo el dinero invertido por los bienes de Sijena

La Comissió de la Dignitat (asociación memorialista catalana creada en 2002 para exigir el retorno a Cataluña de los Papeles de Salamanca) ha presentado un requerimiento de inactividad a la Generalitat por su "actitud de dejadez" en sus "obligaciones" respecto a los pleitos sobre los bienes de Sijena y ha le pedido que reclame el retorno de todo lo invertido por la compra de bienes y por el mantenimiento de las pinturas.

Tras realizar la gestión administrativa, en declaraciones a los periodistas y en representación de la comisión, Josep Cruanyes ha advertido este miércoles de que si la administración catalana no responde al requerimiento, presentarán un recurso contencioso administrativo para que el tribunal obligue a hacerlo y, sobre todo, para "reclamar los perjuicios que no hacerlo pueda causar".

La comisión se fundó en 2002 con el objetivo de conseguir el retorno de los llamados 'papeles de Salamanca', documentos confiscados por la dictadura franquista en Cataluña.

La Comissió de la Dignitat recuerda en el texto presentado que hay una sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, que decretó la nulidad de los contratos de compra de diversos elementos artísticos de Sijena, "retornados con el fraude de la aplicación del artículo 155", y hay otra, también confirmada por el Supremo, sobre las pinturas murales expuestas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

"Hasta el día de hoy -precisa en el texto- la Generalitat no ha hecho ningún tipo de acción para reclamar los perjuicios que le ha causado la declaración de nulidad de unos contratos de compra venta de diversos objetos de arte, que le costaron en conjunto a la Generalitat y al MNAC más de 50 millones de pesetas (300.506 euros)".

También afirman que en 1983 pagó 10 millones por otras adquisiciones, otros 25 millones en 1992 y 15 millones en 1994.

Respecto a las pinturas "rescatadas" del Monasterio de Sijena en 1936, resaltan los miembros de la comisión que la Generalitat invirtió 4.000 pesetas de la época para extraerlas de la sala capitular de Sijena y en 1961 hizo otra segunda extracción, a cargo del Museu d'Art de Catalunya, que dependía del Ayuntamiento de Barcelona.

Si hay una reclamación de devolución, los propietarios deben devolver los gastos que ha hecho la Generalitat durante estos años, ha dicho.

"Como vemos que la Generalitat no tiene intención de hacerlo le recordamos que la ley le obliga como institución y, en caso contrario, deberán responder los responsables de los prejuicios que esta no reclamación causa al erario de la Generalitat", ha señalado.

Algo más de "cuatro duros"

En total, ha considerado que el montante a reclamar estaría en torno al millón de euros.

"No hablamos de cuatro duros, además de la cuestión de la dignidad de la institución. Y, más ahora, que tanto hablamos de memoria histórica. Basta de hacer declaraciones y más hechos", ha dicho en referencia a las últimas declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Por otra parte, Cruanyes cree que, de no hacer la Generalitat la reclamación que le ha demandado hoy la Comissió, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, podría acabar "respondiendo" con su patrimonio, recordando que es lo que indicó el Tribunal de Cuentas con respecto a la consulta del 9 de noviembre de 2014, condenando a Artur Mas y a otros exmiembros de su Govern a devolver más de 4,9 millones de euros por los gastos de aquella consulta.