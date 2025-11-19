Una multinacional polaca de contadores elige Zaragoza como centro de operaciones para España y Portugal y su futuro salto a Latinoamérica

La empresa polaca Apator, uno de los mayores fabricantes europeos de contadores inteligentes de electricidad, gas y agua, ha anunciado este miércoles la apertura de su nueva sede en Zaragoza desde donde dirigirá toda su actividad comercial y técnica en España y Portugal, con la ambición de convertir la capital aragonesa en la plataforma de lanzamiento hacia el mercado latinoamericano a medio plazo.

El acto de presentación de Apator España se celebró este martes en Bilbao y contó con la presencia del CEO del Grupo Apator, Maciej Wyczesany; el director general de Apator España, Pedro Melero, y el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez.

Desde Zaragoza, la compañía instalará un equipo directivo, comercial y técnico con el objetivo explícito de “liderar la digitalización de las redes energéticas y de agua” en la Península Ibérica. Apator destaca por sus soluciones integradas de medición inteligente, sistemas de gestión energética y tecnologías TIC avanzadas que permiten una gestión eficiente, segura y sostenible de los recursos.Aragón, “de moda” para la inversión extranjera

Javier Martínez subrayó durante el evento que la llegada de Apator “demuestra que Aragón está en un momento muy importante”. “La comunidad está de moda, atrayendo inversiones y empresas de todos los sectores. Que una de las mayores compañías europeas en su segmento elija Zaragoza para dirigir su expansión ibérica nos confirma que vamos por el buen camino”, afirmó el director general de Política Económica.

Un gigante europeo con vocación global

Cotizada en la Bolsa de Varsovia, el Grupo Apator emplea a cerca de 2.300 personas y comercializa sus productos en más de 60 países. En la Unión Europea es reconocida por su excelencia técnica en electrónica, mecánica y tecnologías de la información aplicadas al sector de las utilities (electricidad, agua, calor y gas).

La elección de Zaragoza refuerza la posición de Aragón como polo de atracción de inversión extranjera vinculada a la transición energética y la digitalización de infraestructuras críticas, un ámbito en el que Apator ya es referente continental.