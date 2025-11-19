Nuevas conexiones por carretera, prolongaciones de calles y zonas verdes: Microsoft invertirá 106 millones en la urbanización de sus centros de datos en Zaragoza

Cuenta atrás para el comienzo de las obras de construcción de los tres centros de datos que Microsoft instalará en Zaragoza y su anillo metropolitano. Tres campus que suman cerca de 284 hectáreas, aunque los edificios de uso productivo estarán en una superficie menor. En el caso de La Muela, ocuparán 93,6 hectáreas (de 146); en Puerto Venecia, 43,1 (de 57); y en Villamayor de Gállego, 54,9 hectáreas (de 81). Es decir, más del 67% de la superficie total estará dedicada a la propia actividad de la multinacional tecnológica.

El resto se urbanizará y, en algunos casos, se cederá después a los tres términos municipales. El valor de la inversión en este concepto superará los 106 millones de euros, incluidos en los 5.356 millones que costarán las obras a nivel global y escalonadas en la próxima década. La urbanización, concretamente, está dentro de los 1.312 millones que aportará Microsoft de forma inicial para desarrollar su primera fase, que estará operativa, si todo va según los plazos previstos, en 2030. Para ello, eso sí, deberán estar construidos los tres campus, que estarán interconectados por una red de fibra óptica de 240 kilómetros y que, juntos, formarán una de las regiones cloud más grandes de la compañía en el mundo.

Por ubicaciones. En Zaragoza estará el complejo de menores dimensiones. En la primera fase de las obras se levantarán las dos primeras edificaciones, además de la subestación eléctrica y las infraestructuras exteriores (hidráulicas, eléctricas...). En este punto, para ejecutar los accesos al complejo, se prolongará el paseo del Gran Canal, una de las entradas a Puerto Venecia, por la zona norte de la parcela, con un ligero descenso posterior en dirección a la Z-40 por donde se entrará al centro de datos. Entre el campus y el centro comercial se habilitará un eje verde, precisamente entre la Z-40 y el paseo del Gran Canal.

En el caso de La Muela, la llegada de Microsoft permitirá urbanizar una nueva parcela de la fase 5 del polígono Centrovía, con viarios que lo conectarán al resto de la zona industrial, junto a un pequeño espacio verde. Habrá otra zona verde, más amplia, en la otra esquina, mientras que la pastilla central, con casi 94 hectáreas, será para los centros de datos. Al igual que en Zaragoza, para 2026 se espera que comiencen las obras y, cuando finalicen, el campus comenzará a dar servicio con sus dos primeros inmuebles. El resto se ejecutarán con futuras ampliaciones, si las hubiere.

Por último, en Villamayor de Gállego el complejo de Microsoft estará ubicado entre el pueblo y el polígono de Malpica. En ese sentido, se ejecutará un nuevo vial para conectar el centro de datos con Villamayor, ya que se construirá en la parte del solar más próxima a este. La parte inferior, la más cercana a Malpica, estará destinado a zonas verdes.

En cuanto a los costes de urbanización, los 106 millones incluyen desde el movimiento de tierras hasta la creación de las zonas verdes, de las infraestructuras hidráulicas para aguas pluviales y residuales o las nuevas carreteras. Por ejemplo, el acceso desde Villamayor hasta el complejo de Microsoft supondrá una inversión cercana a los 5 millones de euros, mientras que ampliar el paseo del Gran Canal, junto a Puerto Venecia (Zaragoza), está valorado en algo más de 2,3 millones.