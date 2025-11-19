Nuevos cortes por obras en la línea de tren entre Zaragoza y Caspe: esta es la alternativa para los viajeros
Los trabajos en el corredor afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 25 y 26 de noviembre
La línea de tren entre Zaragoza y Caspe permanecerá cortada este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, por obras de mejora de Adif en el trazado. Los trabajos afectan a la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona, por lo que Renfe ha programado ya 22 autobuses entre Zaragoza y Caspe para dar cobertura a todos los municipios del tramo mediante este servicio por carretera. Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.
Los trabajos en el corredor afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 25 y 26 de noviembre. Se trata de cuatro convoyes de la relación Zaragoza-Caspe-Barcelona y dos más de la relación ZaragozaCaspe-Móra la Nova.
En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y la caspolina se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe con otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias.
También habrá un servicio de taxi para los viajeros con origen o destino La Zaida, mientras que el trayecto entre Caspe y Barcelona se realizará por tren
Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados con respecto a los del tren y variarán en función de si el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe, según ha informado Renfe.
Durante estos dos días, los trenes de esta línea no darán servicio a las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Aragón se queda sin manos para levantar los grandes proyectos: la construcción entra en zona de tensión
- Adiós a una icónica taberna del centro de Zaragoza: El Broquel baja la persiana
- El barrio de Zaragoza que gana viviendas a un lado de la acera y las 'pierde' en la de enfrente
- Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal por la 'deriva' del partido tras el cese de Horacio Royo
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque