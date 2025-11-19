Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos cortes por obras en la línea de tren entre Zaragoza y Caspe: esta es la alternativa para los viajeros

Los trabajos en el corredor afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 25 y 26 de noviembre

El tren de la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona, en una imagen de archivo.

El tren de la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

La línea de tren entre Zaragoza y Caspe permanecerá cortada este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, por obras de mejora de Adif en el trazado. Los trabajos afectan a la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona, por lo que Renfe ha programado ya 22 autobuses entre Zaragoza y Caspe para dar cobertura a todos los municipios del tramo mediante este servicio por carretera. Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.

Los trabajos en el corredor afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los citados días 25 y 26 de noviembre. Se trata de cuatro convoyes de la relación Zaragoza-Caspe-Barcelona y dos más de la relación ZaragozaCaspe-Móra la Nova.

En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y la caspolina se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe con otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias.

También habrá un servicio de taxi para los viajeros con origen o destino La Zaida, mientras que el trayecto entre Caspe y Barcelona se realizará por tren

Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados con respecto a los del tren y variarán en función de si el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe, según ha informado Renfe.

Durante estos dos días, los trenes de esta línea no darán servicio a las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores

