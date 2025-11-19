Óscar Puente responde a la petición de Chueca de que el AVE de 350 km/h pare en Zaragoza: "Su alcaldesa, lejos de alegrarse..."

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido este miércoles al comentario que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, publicó en la red social X (antes Twitter) el pasado lunes en referencia al anuncio del incremento de la velocidad del AVE a 350km/h. El tono de ambos, como es de suponer, no ha sido conciliador, por lo que el intercambio de mensajes ha sido un rifirrafe más. Y, esta vez, ha habido hasta refrán.

Por partes. Chueca, al poco de conocerse la propuesta de Transportes el lunes, publicó un tweet donde defendía que Zaragoza, "cuarta ciudad de España y epicentro del 70% del PIB en 300 km", no podía quedarse fuera del futuro tren AVE Madrid-Barcelona que viajará a 350km/h. "Exijo respeto a los zaragozanos y garantías de que esta mejora no se traduzca en rescortes ni en decisiones que nos dejen en el anden. Dejar pasar el AVE sin detenerse en Zaragoza sería nefasto para una ciudad en plena expansión", escribió la alcaldesa.

La respuesta de Puente ha llegado este miércoles, cerca de las 15.00 horas. En ella ha asegurado que "una de las principales beneficiarias" del anuncio "es Zaragoza, por razones obvias", le ha dicho Puente a Chueca. "Su alcaldesa, lejos de alegrarse, sentía que tenía que decir algo y que no podía ser positivo. El ridículo", ha escrito el ministro.

Puente, quien también ha respondido a varios usuarios que han comentado su publicación, ha ido más allá y sobre las 16.00 horas ha añadido a su propio tweet de respuesta a Chueca otro, esta vez con más sorna. "De forma inevitable se me ha venido el refranero castellano a la cabeza", ha dicho. Y a ello ha adjuntado una fotografía (una captura de una página de compresión de refranes) en la que puede leerse A un burro le hacían arzobispo y todavía lloraba.

Bajo la frase, dentro de un recuadro, puede leerse la explicación a ese refrán: "Hay quienes, a pesar de recibir beneficios, se muestran inconformes con su suerte"