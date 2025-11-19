Reacciones al posible adelanto electoral en Aragón: Vox ironiza con una lista unitaria Azcón-Alegría y el PSOE habla de "fracaso democrático"

A golpe de comunicado, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reaccionado a las declaraciones de Jorge Azcón sobre un hipotético adelanto electoral. El presidente de Aragón, consciente de que sacar adelante el proyecto de presupuestos no va a ser nada sencillo al depender de los votos de la ultraderecha, ha abierto la puerta a la convocatoria de elecciones, como ya han hecho en otras comunidades gobernadas ahora por el PP, como Extremadura, Castilla y León o Andalucía, antes de presentar el techo de gasto o el proyecto de presupuestos.

Nolasco, como acostumbra, ha tirado de la hipérbole para reaccionar cargando contra Azcón, al que ha tildado de "súbdito" de Feijóo y Elías Bendodo y un presidente “a quien no le dejan tomar decisiones ni en su propio partido”. El que fue vicepresidente del Gobierno de Jorge Azcón hasta que su partido rompió los acuerdos alcanzados allá donde gobernaba ha vaticinado una candidatura unitaria de Azcón y la ministra y portavoz Pilar Alegría, rivales políticos que ha colocado a la misma altura. Según Nolasco, deberían presentarse con una “papeleta con una lista unitaria PP-PSOE en la que Jorge Azcón y Pilar Alegría se turnen cada uno dos años la presidencia del Gobierno de Aragón”. Incluso ha pensado ya hasta en un eslogan “El trío de ases: Azcón-Alegría para Aragón”.

Más allá de la originalidad, Nolasco ha asegurado que las declaraciones de hoy del presidente con “contradictorias”, puesto que Azcón siempre ha defendido que las decisiones de Aragón se adoptan desde Aragón. En cambo, ahora, interpreta que han forzado al presidente desde Génova a abrir la puerta del adelanto electoral. Así que el ultra, ha asegurado que “Azcón es un súbdito de Feijóo y Elías Bendodo” y “es un presidente a quien no le dejan tomar decisiones ni en su propio partido”.

Según el portavoz de Vox en Aragón, “el PP no tiene ningún interés en aprobar un presupuesto con Vox porque no se quieren comprometer a eliminar las subvenciones a las oenegés que colaboran en el tráfico de personas y no quieren eliminar la financiación a los sindicatos”, ha declarado, que ha lamentado que el ejecutivo autonómico “tampoco va a eliminar el reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón, incumpliendo así su propio programa electoral”.

Nolasco sí que se ha comprometido a apoyar las propuestas de Azcón de concertar el bachillerato, la modernización de regadíos, la educación gratuita de 0 a 3 años o para el nuevo Hospital Royo Villanova. “En cuanto presenten una modificación presupuestaria para dichas cuestiones, lo aprobaremos sin más trámite”, ha recalcado.

Sabés (PSOE): "Solo va a hacer lo que nos perjudique"

No ha sido el único en reaccionar. El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y líder del partido en la provincia de Huesca, Fernando Sabés, ha asegurado que Azcón decidirá convocar elecciones "porque piense que es lo que perjudica al PSOE". "No pensará en el interés de los aragoneses", ha lamentado el socialista, que cree que Azcón "tiene que ponerse de acuerdo con su socio" de Vox. "Convocar elecciones adelantadas es un fracaso democrático", ha analizado Sabés, que no ha querido comparar la situación con la perspectiva nacional, con Pedro Sánchez también enfangado en un bloqueo político: "Sánchez ha dicho que va a trabajar por el interés de la mayor parte de la ciudadanía, esa es la diferencia con el PP".

El socialista ha comparecido ante los medios junto a Teresa Ladrero y Rafael Guía, líderes en Zaragoza y Teruel, para reclamar una mejora de la financiación de los municipios aragoneses por parte de la DGA. Los tres han pedido a Azcón "aprovechar" la mayor cantidad de dinero que llegará por parte del Estado, unos 5.300 millones con un crecimiento del 7% respecto a 2024. Los socialistas han pedido al Gobierno aragonés "desarrollar" la financiación de los municipios y han cifrado en 200 millones el aumento necesario para alcanzar los estándares reclamados. Los tres han recordado que "los ayuntamientos prestan los servicios más directos y son los que atienden a los ciudadanos cuando tienen problemas".

También de financiación ha opinado Sabés, que ha dicho que "no hay ninguna sorpresa" en la postura de la DGA sobre el nuevo déficit, de un 0,1% para las comunidades. "Sabíamos que a cualquier propuesta del ministerio, la respuesta iba a ser que no", ha criticado Sabés, que ha deseado que "Azcón algún día piense en el interés de los aragoneses".

También ha respondido a las palabras del presidente el coordinador y portavoz parlamentario de IU, Álvaro Sanz, quien ha asegurado que las palabras de Azcón evidencian una “obsesión frentista” que convierte a las instituciones en “trincheras partidistas” y aleja la acción política de la resolución de los problemas reales de la ciudadanía.

“Mientras Azcón fantasea con batallas nacionales, la realidad es que su Gobierno sigue sin presupuestos y sin proyecto para Aragón”, ha señalado el diputado para reiterar la necesidad de políticas para mejorar la sanidad, la educación y el empleo, y “no titulares para tapar su inacción e incapacidad”.