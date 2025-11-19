El Senado pide al Gobierno que actúe "sin más dilaciones" para la devolución "inmediata" de las pinturas de Sijena a Aragón

Nuevo apoyo institucional al regreso de las pinturas de Sijena a Aragón. El Senado ha aprobado este miércoles una moción del PP en la que se insta al Gobierno a aplicar las medidas necesarias para que "sin más dilaciones" se pueda proceder con la devolución "inmediata" de los bienes aragoneses que todavía se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). La proposición ha salido adelante gracias al apoyo de las fuerzas conservadoras y la abstención del PSOE, pero ha sido rechazada por ERC, Junts, Bildu y Compromís.

La moción, presentada por los aragoneses Javier Campoy y Eloy Suárez, contaba con tres aspectos que instaban al Gobierno de España a actuar en la misma línea en la que la jueza marcó la sentencia. "Denegar de plano al Museo Nacional de Cataluña el informe técnico solicitado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura" es la primera de las solicitudes aprobadas hoy por el Senado. Este informe fue uno de los últimos movimientos del museo catalán, con la intención de involucrar al ministerio en el apartado técnico y dilatar aún más la entrega de las piezas al lado aragonés.

En segundo lugar, el Senado reclama al Gobierno "adoptar todas las medidas necesarias", con todos los actores implicados en la causa, "para proceder sin más dilaciones a la devolución inmediata de las 3 pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena a su legítimo propietario, en cumplimiento estricto de las sentencias judiciales firmes".

El tercer y último punto de la moción se activa "en caso de que la Generalitat de Cataluña persista en las maniobras dilatorias o en el incumplimiento de la resolución judicial". En tal, el Senado reclama al Gobierno de España "garantizar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, incluyendo la aplicación de lo previsto en la Constitución, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley Orgánica del Poder Judicial" basándos en "las competencias" de las que puede hacer uso.

El senador aragonés Javier Campoy ha sido el encargado de presentar la propuesta. "El sanchismo lleva seis meses de insumisión a la Justicia con las pinturas de Sijena y esto se tiene que acabar", ha aseverado el oscense, que ha rechazado que el caso de los murales sea "un conflicto político", sino "una causa histórica, jurídica y moral de todo Aragón". "No cumplir con el mandato judicial y moral de devolver las pinturas, o ser cómplice de quien se niega a cumplirlo, es manosear las instituciones para convertirlas en herramientas ideológicas contra la convivencia de todos los españoles", ha aseverado Campoy.

El senador por Huesca advierte de que la inacción del Ejecutivo “genera desigualdad entre territorios y erosiona el Estado de Derecho”, tras lo que pone de manifiesto que “no hablamos de una cuestión administrativa. Hablamos de Aragón, de su memoria, de su dignidad y de su identidad”. Campoy también ha criticado la postura del PSOE en la votación de la moción, porque "de boquilla dicen estar a favor del cumplimiento, pero luego votan lo contrario".