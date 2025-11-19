Así ha sido la segunda jornada de protestas de la escuela pública en Zaragoza: "Menos recortes, más educación"

Segunda jornada de protesta en la educación pública. Profesores, alumnos y familias se han concentrado de nuevo este miércoles para mostrar su rechazo a la concertación del Bachillerato y la gratuidad de la enseñada de 0 a 3 años, dos de las medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón. Unidas bajo un mismo lema, "dinero público para la educación pública", los manifestantes han clamado por "menos recortes, más educación" en colegios de Zaragoza como el Tomás Alvira o Rosales del Canal, y en institutos como el Luis Buñuel o El Picarral, entre otros. El pasado miércoles también se produjeron concentraciones en algunos centros y el día 26 hay convocadas nuevas reivindicacionespor la mañana que concluirán con una manifestación que partirá esa tarde, a las 18.00 horas, de la glorieta Sasera.

"Son medidas totalmente inecesarias", han subrayado desde la comunidad educativa del instituto Ramón Pignatelli, uno de los centros que este miércoles se ha concentrado para rechazar la que desde la escuela pública denuncian como una "privatización de la educación". Según han remarcado, los gastos destinados a concertar el Bachillerato y la gratuidad de 0 a 3 años son "totalmente prescindibles" y "no responden a necesidades de escolarización".

"Los 13,5 millones de euros con el que se pretende financiar a empresas que ofrecen el primer ciclo de educación Infantil para concertar el nivel de 2 años se podrían invertir en crear más plazas de esta etapa en la red pública o en más aulas de 2 años en los centros públicos de Infantil y Primaria", han indicado desde la comunidad educativa del instituto Ramón Pignatelli, desde la que han incidido en que los docentes de la pública trabajan "desde la absoluta precariedad" con falta de personal y con, han detallado entre otros puntos, "infraestructuras deterioradas, averiadas o inexistentes".

A la falta de personal también han hecho referencia desde el centro Gascón y Marín donde, con una gran pancarta con la que clamaban "Sin profesionales, no hay educación. ¡Soluciones ya!", también se han concentrado. Una imagen similar la que a primera hora de la mañana se ha dado en el colegio Aljafería, donde además de la comunidad educativa, también se ha sumado a la protesta algunas de las organizaciones convocantes de las movilizaciones como CCOO o Fapar, entre otras.

Las convocantes también se han desplazado a las concentraciones del instituto Jerónimo y del Pablo Serrano, centro este último en el que han podido coincidir con la consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, a la que, según han indicado desde Fapar, han trasladado su "preocupación por las consecuencias de esta concertación". "Se ha comprometido a recibirnos próximamente", han indicado. Su intención es trasladar a la consejería las necesidades que tienen en este momento los centros públicos.

Fuentes de la consejería de Educación han explicado que Hernández ha transmitido a las organizaciones convocantes que "siguen teniendo las puertas abiertas del departamento, como hasta ahora" y que continuarán las conversaciones entre la administración y las mismas como se hace de forma regular con toda la comunidad educativa.