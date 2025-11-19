Teresa Ladrero (PSOE), sobre el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación"

El PSOE de Zaragoza no quiere precipitarse y no moverá ficha tras el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, en el que aparecen varios cargos socialistas de Aragón en las conversaciones del exsecretario de Organización y Koldo García por el proyecto de Mina Muga. Teresa Ladrero, secretaria general de los socialistas en la provincia, ha afirmado que "nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación", pero no ha adelantado otro movimiento interno en el partido.

Ladrero, también vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, ha insistido en "remitirse" a los comunicados facilitados por el PSOE en la tarde del martes. "Solo deseo que acaben ya las especulaciones, que solo generán confusión", ha analizado la líder de los socialistas en Zaragoza, que ha admitido "respetar las informanciones". "No tengo nada más que decir al respecto", ha concretado ladrero, que sí ha analizado "el daño, la confusión y la indefensión" que, a su juicio, sufren los cargos públicos cuando este tipo de casos salpican a la situación de los partidos políticos.

La propia secretaria general de los socialistas zaragozanos ha dicho que la publicación de este tipo de informaciones "precipitan la toma de decisiones", algo que, según lo explicado, influyó en el expediente contra Alfonso Gómez Gámez, que ya apareció en las conversaciones recogidas por la UCO en un documento publicado el pasado mes de junio. "Nadie está libre de ser mencionado en cualquier conversación y sobre todo los que ocupamos un cargo público", ha analizado la vicepresidenta de la DPZ.