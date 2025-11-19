El vino del Matarraña avanza hacia la creación de su Denominación de Origen Protegida

El sector vitivinícola del Matarraña, en Teruel, da un paso importante hacia la consolidación de su identidad y la proyección de sus vinos con la puesta en marcha de los trabajos para la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Matarraña/Matarranya.

Se trata de un proyecto que cuenta con la implicación de 16 bodegas de la comarca y el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, ha indicado el ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

El consejero del ramo, Javier Rincón, acompañado por la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Amparo Cuéllar, ha visitado la comarca para conocer de primera mano la realidad del sector y sus proyectos más relevantes. Allí ha recorrido las bodegas A Maru de Gasconne y Venta d’Aubert, ambas en Cretas, y se ha reunido con responsables y viticultores locales.

El consejero ha subrayado que el impulso a productos diferenciados de calidad es una prioridad, y que las bodegas locales deben liderar la iniciativa con el acompañamiento institucional como garantía de éxito.

Por su parte, los viticultores han señalado la importancia estratégica del sector, tanto por su contribución a la economía local como por la generación de empleo y el efecto dinamizador sobre actividades como el turismo y los servicios de la comarca.

Rincón también ha resaltado que el vino es un motor que fortalece la vida de los pueblos del Matarraña, impulsa el enoturismo y crea oportunidades, y ha reiterado que la viticultura local representa identidad, desarrollo y futuro para la región.