35 años en 10 tótems: un paseo por la trayectoria de EL PERIÓDICO

35 años en un paseo. Ese es el espíritu de la nueva exposición con la que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebra su 35º aniversario. La muestra se inaugurará este viernes a las 9.30 horas, en un acto que contará con la presencia de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, y representantes de este diario y Prensa Ibérica, y permanecerá hasta el 12 de diciembre.

El espacio elegido para este recorrido histórico es el paseo de la Independencia, entre las calles Cinco de Marzo y plaza de España, un enclave simbólico y muy concurrido que permitirá acercar el proyecto periodístico a la ciudadanía.

Una mirada diferente

La exposición se articula en torno a diez tótems, concebidos para invitar al visitante a detenerse y revivir los momentos que han marcado la trayectoria del diario y también la historia reciente de la comunidad. En ellos se repasan los grandes hitos informativos y los primeros números de un diario que dieron forma a una nueva manera de contar Aragón.

También se recuerda la aportación colaboradores, voces plurales y de distintos ámbitos de la sociedad, la evolución de las portadas y el papel de sus suplementos, entre los que destacan algunos emblemáticos como el Espacio 3, el del 23 de abril, el día del Pilar o las Crónicas.

El aniversario es también una oportunidad para mirar atrás y medir la distancia recorrida desde aquel 23 de octubre de 1990, cuando el primer ejemplar llegó a los quioscos. Con el conflicto del Golfo Pérsico en la apertura y la imagen de una tormenta que colapsó Zaragoza, el diario irrumpió con una fuerza y con propuesta informativa innovadora basada en el rigor y en un estilo propio. Desde entonces, cinco directores y cientos de profesionales han impulsado un proyecto pionero: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue el primer diario de la comunidad en incorporar el color, el primero en dar el salto a internet y el impulsor de iniciativas que ya forman parte del calendario social de la comunidad como los galardones Aragoneses del Año o el reparto del gran roscón de San Valero en la plaza del Pilar.

A lo largo de estos 35 años, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN también se ha convertido en el mejor aliado para las marcas y compañías de esta tierra para las que ha elaborado campañas de comunicación que han trascendido del papel a las pantallas, evolucionando con los tiempos. Marcas y compañías que acompañan al diario en este aniversario que cuenta con la colaboración de AWS, Ibercaja, Telefónica, Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Con la organización de foros y jornadas de expertos para analizar temas de actualidad o la celebración de eventos para reconocer el talento en ámbitos como el empresarial, el liderazgo y el deporte femenino este diario ha logrado también visibilizar y proyectar el potencial humano de la comunidad.

Pero no solo eso, desde este diario se han editado libros como los de la colección Memoria Visual de Zaragoza que han tenido una gran acogida entre los lectores con varias reediciones.

En definitiva, este diario ha acompañado a los aragoneses en acontecimientos que han marcado generaciones: la Recopa del Zaragoza en 1995, la llegada del AVE, la Expo 2008, el estreno del GP Aragón de MotoGP, la pandemia o la futura Nueva Romareda. Tres décadas y media creciendo junto a una sociedad y unas instituciones que también han evolucionado con él. Esta exposición quiere ser ese homenaje y una celebración compartida con todos los aragoneses.