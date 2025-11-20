El 70% de las operaciones logísticas este año en Zaragoza ha sido en Plaza

El sector logístico de Zaragoza alcanza una contratación de enero a septiembre de 113.000 m2 y la previsión es que cierre el año cerca de los 150.000 m2, en línea con el ejercicio 2023, según datos de CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios inmobiliarios.

La mayoría de la contratación (80%) ha sido en naves existentes de segunda mano y el 70% del total de operaciones en el mercado logístico de Zaragoza se han producido en la plataforma logística Plaza, que sigue siendo el polígono más demandado y con mayor número de operaciones a pesar de la escasez de producto terminado disponible. Un 40% de la demanda busca en Plaza (A-2 MAD), aunque también destaca la zona de Pedrola y Figueruelas por las demandas relacionas con el sector del automóvil. CBRE también ve interés "cada vez mayor" de las empresas asiáticas (chinas), especialmente en las zonas de Pedrola-Figueruelas y Plaza, según el comunicado.

En el caso del suelo, Plaza sigue siendo la opción preferida y más demandada de suelo industrial. "La escasez de parcelas de más de 25.000 m2 está desviando dicha demanda hacia el resto de las zonas, donde la oferta de parcelas de más de 25.000 m2 también empieza a ser escasa", recalca el organismo.

La tasa de disponibilidad es muy baja, por debajo del 2%. Según CBRE, la oferta existente es "totalmente insuficiente" y "muy poco flexible" en algunos casos, por lo que la mayoría de las operaciones en el futuro deberán ser “llave en mano”, aunque durante 2025 solo han supuesto un porcentaje del 20% sobre el total de la superficie contratada.

Además, en 2025 y 2026 no habrá promoción a riesgo o especulativa (lo que se denomina promoción de nueva construcción), denotando claramente una ausencia de esta tipología de producto disponible tan necesaria para dinamizar el mercado y satisfacer aquellas necesidades más inmediatas, explica CBRE.

Esto, unido a que no se está desarrollando ningún proyecto a riesgo, hará que en 2026 la contratación sea previsiblemente menor. Además de una menor contratación, la mayoría de ella deberá ser mediante proyectos llave en mano. Para Joaquín Chéliz Campo, Associate Director de CBRE Zaragoza, los datos hasta 2025 "confirman la buena actividad del mercado de alquiler, que se ha sostenido principalmente gracias a las naves disponibles en Plaza", señala.

"El mercado de inversión ha reforzado el atractivo de Zaragoza con más de siete operaciones y dos de ellas de gran volumen. La baja disponibilidad unida a la falta de proyectos especulativos para entregar en 2026, nos hace pensar en un incremento de rentas y de proyectos llave en mano para satisfacer la demanda actual. Las previsiones para el sector son positivas y CBRE se mantiene como líder en cuota de mercado”.