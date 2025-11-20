Alerta amarilla de la Aemet por frío en Aragón: estos son los pueblos que se 'congelarán' este fin de semana

El invierno se ha adelantado más de un mes en Aragón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió a principios de semana un comunicado alertando de la llegada de una masa de aire muy fría que ya ha provocado un desplome en las temperaturas en toda la comunidad. Además, el frío va a venir acompañado de fuertes rachas de viento y nieve en el Pirineo y las Cinco Villas donde ya han empezado a caer los primeros copos que podrían dejar espesores de hasta 10 centímetros en cotas más altas.

Las nevadas van a ser claramente las protagonistas en Zaragoza, Huesca y Teruel durante las próximas horas. Se espera que la jornada más fría sea la del viernes y la Aemet ya ha activado la alerta amarilla por nevadas en el Pirineo, Albarracín y Jiloca, Ibérica zaragozana y Cinco Villas. La cota de nieve va a caer hasta los 400 metros en muchas partes de Aragón y el manto blanco podrá acumularse a pocos kilómetros de la capital aragonesa ya que muchas localidades de la zona del Moncayo verán los primeros copos del otoño de 2025.

La nieve va a llegar a Aragón a solamente una semana del comienzo de la temporada de esquí en las estaciones de Aramón del Pirineo mientras que Javalambre y Valdelinares solo tienen prevista la apertura a partir del puente de la Constitución. Una nieve que podría seguir cayendo en lugares como Benasque, Canfranc, Sallent de Gállego a mediados de la próxima semana después de un mínimo parón de tres días.

Aunque todavía falten diez días para el comienzo del invierno meteorológico, las temperaturas van a ser completamente invernales en las próximas horas. Los termómetros van a caer en picado durante la madrugada del jueves al viernes y del viernes al sábado en muchos puntos de la provincia de Huesca donde se podrían registrar hasta -10 grados. Por ejemplo, en Astún, según los registros de la AEMET, los termómetros ya han rozado esta madrugada los -9 grados.

Alerta amarilla y riesgo de ventisca

En Sallent se alcanzarán los -9 grados viernes y sábado, en Panticosa -8, en Torla-Ordesa -7, al igual que en Canfranc y Bielsa. El récord de temperaturas mínimas de todo Aragón se podría registrar el sábado en Benasque con hasta -10 grados. Mucho frío hará también en Jaca (-3), Ansó (-4), Villanúa (-5) o Biescas (-5). Cabe recordar que la Aemet tiene activada para el sábado una alerta amarilla por temperaturas mínimas y viento de hasta 90 kilómetros por hora en las cotas más altas.

Las temperaturas en la provincia de Zaragoza también van a descender considerablemente en las últimas horas, pero los valores negativos solamente llegarán a algunas comarcas como Las Cinco Villas o Comarca de Tarazona y el Moncayo donde también nevará.

-7 grados en Teruel

El frío también llegará con mucha fuerza a Teruel. La Aemet tiene activada una alerta amarilla por fuertes vientos en Gúdar y Maestrazgo con rachas de viento del noroestre que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, la sensación térmica será inferior a lo que marquen los termómetros. Griegos y Valdelinares compartirán la temperatura más baja de la provincia con -7 grados durante la madrugada del viernes al sábado. Cerca se quedará otro pueblo muy frío hasta en verano como Bronchales.

Otros pueblos de Teruel donde se registrarán valores negativos son Calamocha (-4), Monreal del Campo (-3), Albarracín (-4), Mora de Rubielos (-3), Camarena de la Sierrra (-5), Escucha (-3), Utrillas (-2) y Montalbán (-2).