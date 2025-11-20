Aramón inaugura la temporada de nieve 25-26: una inversión de 31,6 millones, nuevos telesillas y la actuación de Juan Magán en Marchica

Aramón, el holding líder del turismo de nieve en España, ha presentado este jueves en Madrid las claves de la temporada 2025-26, un invierno marcado por la innovación tecnológica, la modernización de infraestructuras y un renovado compromiso con la sostenibilidad gracias a una inversión de 31,6 millones de euros.

En general, en los dos últimos años el grupo ha llevado a cabo una inversión de 55 millones de euros en la adecuación integral de sus estaciones. Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón, ha destacado este jueves que “de los 55 millones invertidos en los dos últimos años, 40 se han destinado a modernizar por completo nuestros sistemas de innivación. De los 15 restantes, 4,5 millones se han dedicado a la renovación del telesilla Sarrau en Cerler y 1,2 millones en acciones de sostenibilidad y eficiencia energética", ha explicado.

"El resto del esfuerzo inversor se ha centrado en mejorar accesos, renovar equipamiento técnico y sistemas, reforzar la seguridad o modernizar espacios de restauración, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante”.

Durante estos dos años, Aramón ha instalado más de 1.000 cañones nuevos, ha puesto en marcha cuatro Snowfactories y ha construido tres nuevas balsas de almacenamiento hídrico. Estas actuaciones han permitido innivar 34 km y 29 pistas nuevas, aumentando la capacidad de producción de nieve y garantizando la estabilidad del inicio de la temporada.

Azcón junto a los responsables de las diferentes estaciones de Aramón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La tecnología Snowfactory, capaz de generar nieve con temperaturas positivas, será clave para la apertura del área de Sextas en Formigal el sábado 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas nos lo permitan. Ese mismo día, está previsto que Cerler también inicie su temporada, mientras que Javalambre y Valdelinares abrirían a partir del Puente de la Constitución.

Coincidiendo con este arranque, también Marchica celebrará su Opening oficial con la actuación del referente internacional del electro latino, Juan Magán. El acceso será gratuito para abonos de temporada y residentes y estará disponible para el público general a través de su web.

Promociones y ofertas para las familias

Otro de los grandes hitos de esta temporada es la renovación integral del telesilla Sarrau en Cerler, con una inversión de 4,5 millones de euros. El nuevo remonte cuatriplaza duplica su capacidad de transporte y reduce los tiempos de espera, agilizando la conexión entre Cerler y Ampriu. Esta mejora llega acompañada de la modernización de su sistema de innivación y de la creación de nuevas pistas como Abedules

El grupo refuerza su apuesta por la accesibilidad y la democratización del esquí con nuevas semanas de promociones diseñadas para llegar a todos los públicos. Así, se han diseñado diferentes ofertas para familias, jóvenes o debutantes que incluyen todo lo necesario para disfrutar del esquí, con descuentos de hasta un 40% además de tarifas reducidas para familias numerosas y jóvenes. Porque el objetivo es claro: que el esquí esté al alcance de todos.

Para quienes confían en las estaciones de Aramón temporada tras temporada, llega el renovado Club Aramón. Una propuesta que convierte cada jornada de esquí en una oportunidad para acumular puntos y transformarlos en ventajas exclusivas: precios especiales en restauración, forfaits y servicios dentro de nuestras estaciones. El objetivo es que la experiencia en Aramón sea cada vez más gratificante, conectada y adaptada a las necesidades de los esquiadores más fieles

Eventos deportivos durante todo el invierno

La inversión de Aramón busca garantizar no solo la mejor nieve, sino también un calendario de experiencias completo y diferencial. Por ello, volverá a ser escenario de cerca de 100 eventos deportivos de todas las disciplinas: Freeride, Freestyle, Snowboard, SBX, SX, Esquí Alpino y Esquí de Montaña, con competidores desde los 4 años.

Más de 4.000 deportistas participan cada temporada en las pruebas organizadas en sus estaciones, convirtiendo al grupo en un referente para el fomento del deporte blanco. Además, Aramón refuerza su compromiso con la inclusión mediante competiciones adaptadas, que permiten que todos vivan la emoción de la nieve y el espíritu deportivo.

Azcón durante su intervención en la presentación. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El grupo también continúa consolidando su propuesta de valor diferencial mediante la renovación de algunas de sus experiencias más emblemáticas. Actividades icónicas como el emocionante Toboganning en Formigal, Safari10mil en Cerler o Snowy Trineos en Javalambre.

La oferta gastronómica combina variedad, calidad y sostenibilidad, con más de 50 puntos de restauración para todos los públicos y actividades que complementan la jornada en pista. Como novedad, este año, se ha abierto una nueva burguer en la terraza de Anayet, un nuevo punto de encuentro que suma valor a la experiencia gastronómica.

Además, esta temporada el grupo refuerza su compromiso con el territorio a través de su alianza estratégica con Aragón Alimentos, promoviendo productos locales de kilómetro 0 y experiencias gastronómicas auténticas

Compromiso con la sostenibilidad

Aramón avanza hacia la neutralidad de carbono en 2027, consolidando un modelo de estaciones sostenibles que combina innovación tecnológica, eficiencia energética y respeto por el entorno natural. El grupo ya opera con electricidad 100% renovable y sustituye progresivamente los combustibles fósiles por alternativas más sostenibles, capaces de reducir hasta un 80% las emisiones asociadas.

En los últimos años, Aramón ha invertido 1,2 millones de euros en acciones medioambientales, modernizando instalaciones, incorporando placas solares y optimizando la maquinaria para reducir emisiones. La gestión del agua, un recurso clave para la producción de nieve, mantiene su ciclo natural: la nieve se funde y retorna al terreno y a los acuíferos, garantizando un uso responsable y sostenible.

La sostenibilidad se extiende a todo el año: se promueven actividades como senderismo guiado, circuitos de bicicleta de montaña o programas educativos que fomentan el respeto por la naturaleza. Estas iniciativas permiten aprovechar las instalaciones durante toda la temporada, contribuyendo a un turismo más diversificado y respetuoso con el medio ambiente. Con estas medidas, Aramón se posiciona como un referente en innovación ambiental y turismo responsable, demostrando que la transformación de las estaciones de esquí hacia un modelo sostenible es posible y beneficiosa para el territorio

Aramón: motor de desarrollo en la montaña

Con su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia del visitante, Aramón refuerza su papel como impulsor económico, social y turístico en los valles donde opera. Su misión es generar oportunidades y riqueza en el territorio, apoyando a empresas, comercios, alojamientos y familias que dependen de la montaña para su desarrollo.

Esta actividad trasciende el invierno gracias a Viajes Aramón, su agencia de viajes, que contribuye a desestacionalizar la demanda y mantener actividad económica más allá del esquí. El año pasado, el grupo genero un impacto de 350 millones de euros en el territorio, reflejando su relevancia en el Pirineo y el Sistema Ibérico turolense.

La modernización de infraestructuras, la oferta de nieve durante todo el año y las iniciativas culturales y deportivas consolidan a Aramón como referente del turismo de montaña responsable, capaz de combinar desarrollo económico y respeto al entorno natural.